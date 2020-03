Spaichingen sagt Stadtfest zum Partnerschaftsjubiläum ab

Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher hat das geplante Stadtfest zum 50-Jahr-Jubiläum wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Es hätte von 26. bis 28. Juni stattfinden sollen.

Die Mitarbeiter der Verwaltung, die in der Vorbereitung intensiv eingebunden waren, bedauern, „dass dieses schöne Ereignis bei lauen Sommertemperaturen in angedachter Form nicht stattfinden kann. Wir haben uns alle darauf gefreut, Ideen entwickelt, Pläne geschmiedet und sehr viele Arbeitsstunden für die Umsetzung investiert. Beim Planungsteam sind spannende, kreative und außergewöhnliche Vorschläge eingegangen, die alle ein Platz beim Stadtfest gefunden hätten. Umsonst war es mit Sicherheit nicht. Diese positive Erfahrung, zusammen stadtübergreifend ein Fest auf die Beine zu stellen, miteinander an einem Strang zu ziehen, vermittelt uns ein Gefühl der Stärke. Diese brauchen wir gerade mehr denn je“, so die Pressemitteilung der Verwaltung.

Die Mitarbeiter bedanken sich bei allen, die bisher mitgearbeitet haben: Vereine, Jahrgänge, Kirchen, Religionsgemeinschaften, einzelne Gruppen, Einzelpersonen. Mit ein Grund sei auch, dass die Vorbereitung sehr viele Treffen nötig gemacht hätten, die jetzt eben einfach nicht möglich sind.

Die Verwaltung bittet, die Unterlagen für die Ideen aufzubewahren, da die Stadt es sich offen lasse, ob das Stadtfest im Jahr 2021 durchgeführt wird. „Wir bitten Sie außerdem Ihre französischen Gäste entsprechend zu informieren.“