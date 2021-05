Spaichingen nimmt erstmals am Stadtradeln teil

Seit 2008 treten Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. „Stadtradeln“ ist eine Art Wettbewerb, bei dem Menschen ihre Alltagswege statt mit dem Auto mit dem Fahrrad zurücklegen und dadurch mehrerlei erreichen: Sie sparen gemeinsam Kohlendioxid und andere Luftschadstoffe ein, sie tun etwas für ihre Gesundheit und die Entlastung der Straßenanwohner. Und: Es hilft der Stadt dabei, den erklärten Wunsch, endlich mit einem sinnvollen und durchgängigen Radwegenetz ernst zu machen.

Der Grund: Die Kilometer, die die Bürger und die Kommunalpolitiker so gemeinsam sammeln, werden über eine Handy-App aufgezeichnet. Die Wege, die regelmäßig benutzt werden, werden anonymisiert dann aber auch für Planungen zur Verfügung gestellt. Sprich: Dort, wo viele Pendler fahren, weiß die Stadt dann, dass sie die Radwegs-Infrastruktur im Auge behalten muss.

Die Stadt Spaichingen ist vom 26. Juni bis 16. Juli mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in Spaichingen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Vereins Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter stadtradeln.de/spaichingen.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland, so die Stadt Spaichingen in ihrer Pressemitteilung, entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, dann ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden, rechnet die Pressemitteilung vor.

Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen oder einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht Spaichingen auch Stadtradeln-Stars, die in den 21 Stadtradeln-Tagen kein Auto von innen sehen und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Während der Aktionsphase berichten sie über ihre Erfahrungen als Alltagsradler im Stadtradeln-Blog.

Bürgermeister Markus Hugger hofft auf eine rege Teilnahme aller Bürgerinnen, Bürger und Interessierten beim Stadtradeln, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.

Stadtradeln ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnis, eines Vereins von Städten, Gemeinden und Landkreisen sowie Bundesländern, Regionen, NGOs und anderen Organisationen, die sich zum Klima-schutz verpflichten, und wird von verschiedenen Partnern aus der Industrie unterstützt.