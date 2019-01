Der TTC Spaichingen startet am Samstag, 26. Januar, in die Rückrunde der Tischtennis-Bezirksliga. Das erste Spiel in diesem Jahr müssen die Primstädter bei der zweiten Mannschaft des TSV Nusplingen bestreiten. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Die Heuberger sind bereits am vergangenen Samstag in die Rückrunde gestartet und gewannen klar mit 9:4 beim TTC Vöhringen II. Sie untermauerten damit ihre Aufstiegs-ambitionen. Der TTC Spaichingen, vor der Saison als Mitabstiegskandidat gehandelt, hat eine gute Vorrunde gespielt und ist mit 9:11-Punkten und somit fünf Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge schon fast aller Sorgen ledig. Das beste Spiel in der Vorrunde war die Partie zu Hause gegen den jetzigen Gegner TSV Nusplingen II, als man in einem spannenden Match nach über vier Stunden Spielzeit 8:8-Unentschieden spielte. Die Nusplinger werden im Heimspiel mehr wollen als nur ein Remis, die Gäste aus der Primstadt dagegen könnten erneut gut mit einem Unentschieden leben.

Die Spaichinger treten in Nusplingen mit Heiko Paitz, Heiko Staiger, Frank Dinter, Markus Kübler, Sven Weidner und Daniel Zepf an, der für den nach Wehingen gewechselten Arthur Jakoby in die erste Mannschaft gerückt ist.

Die zweite Mannschaft des TTC Spaichingen gibt am Samstag um 20 Uhr in der Kreisliga A 2 beim TTV Zimmern ihre Visitenkarte ab. Die Primstädter stehen nach einer schwachen Vorrunde mit 4:14-Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz – und somit einem Abstiegsrang. Erst im letzten Heimspiel konnte man gegen den TTC Wehingen überzeugen und den zweiten Saisonsieg einfahren, was für die Rückrunde doch Mut machen sollte. Mit dem TTV Zimmern hat man zum Auftakt eine Mannschaft aus dem Mittelfeld als Gegner, allerdings unterlagen die Primstädter im Hinspiel 3:9.