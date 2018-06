Spaichingen: Heimat der Prominenz

Der Duft der weiten Welt umweht derzeit die Spaichinger. Zum einen hat am Sonntag RTL Joachim Splichal, Besitzer eines Gastronomie-Imperiums in den USA, groß im TV präsentiert.

Die Nachwehen sind im Internet noch immer zu spüren. Der gebürtige Spaichinger beschäftigt rund 5000 Mitarbeiter, besitzt über 70 Restaurants – von der Hotdog-Bude im Disneyland bis zum Sterne-Restaurant in Hollywood. Dass Splichal aus dem Schwäbischen stammt und seit über 30 Jahren in Los Angeles lebt, erfahren die Zuschauer. Und auch, dass er in einer Zehn-Millionen-Dollar-Villa lebt, seine Firma für 300 Millionen verkauft hat und heute deren Geschäftsführer ist. Aber dass das Gasthaus, das einst seine Eltern besaßen, nämlich das Kreuz, auch heute noch Menschen beherbergt und bekocht, das erfahren die Zuschauer leider nicht.

Ganz andere Internationalität hat der Spaichinger Erwin Teufel (Foto) mit zu seinem Lebenswerk gemacht. Der Ministerpräsident a.D. bekommt am heutigen Mittwoch die Goldene Medaille der Stiftung Verdienste um Europa in Luxemburg überreicht. Und zwar, so steht es in der Begründung, für „außergewöhnliches Engagement in Wort, Schrift und Tat“ für die Förderung des europäischen Bewusstseins, „das unabdingbar ist für das Zusammenwachsen einer europäischen Union mit demokratischer Verfassung und humanistischer Ausrichtung.“

Und gleich noch einmal geht es um wichtige Gedanken und Horizonte, diesmal in Straßburg. Denn dort ist der frühere Landtagsabgeordnete Franz Schuhmacher am Dienstag beim Empfang des Papstes im Innenhof des Europaparlaments eingeladen gewesen. Ein besonderes Erlebnis, auf das er sich sehr gefreut hatte.