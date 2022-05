Spaichingen hat einen eigenen Brautmodenladen

„Prall pompös mag ich am liebsten. Aber klar, das ist nicht jedermanns Sache.“ Denn als Verkäuferin im neuen Spaichinger Brautmodengeschäft „Lacori Spose“, das Anfang Mai eröffnet hat, ist es nicht die Aufgabe von Monika Burtone, den künftigen Bräuten ihren Stil aufzuschwätzen, sondern gemeinsam mit der Braut deren eigenen Stil zu finden.

30 Jahre Erfahrung

Inhaberin des neuen Spaichinger Geschäfts ist Anna Maria Cotoia. Vor ihrem Umzug nach Spaichingen hat sie schon seit über 30 Jahren ein Brautmodengeschäft geführt: zunächst in Basel, denn sieben Jahre lang in Sizilien und dann wieder in Basel.

Doch da während Corona viele Hochzeiten verschoben wurden, war die Miete in der Baseler Innenstadt einfach nicht mehr bezahlbar. Und weil ohnehin viele ihrer Kundinnen aus Deutschland kommen, hat sie hier ein neues Geschäfts gesucht und ist in Spaichingen fündig geworden.

Unterstützung fürs Team

Mit dem Umzug nach Spaichingen ist auch die Wehingerin Monika Burtone neu ins Team gekommen, die sich mit der Arbeit in dem geschmackvoll mit italienischen Flair und sanften Pastelltönen eingerichteten Brautmodengeschäft einen Traum erfüllt. „Schon von klein auf habe ich immer Kleider gezeichnet,“ sagt sie, „und vielleicht mache ich in Zukunft selbst ein Brautmoden-Geschäft auf“.

Monika Burtone steht meist vorne im Laden für Verkauf und Beratung, während die Inhaberin und gelernte Schneiderin Anna Maria Cotoia hinten im Atelier näht und Kleider anpasst und deren Tochter sich vor allem um den Internet-Auftritt des Ladens kümmert.

Klassische Stile im Trend

Auch wenn sie es selbst, wie gesagt, eher pompös prinzessinnenhaft mag: „Nach meinen Gefühl geht die Tendenz heute eher zum Schlichten“, stellt Burtone fest. Aber auch „Vintage“, also die Rückbesinnung auf alte oder klassischen Stile der 1920er- bis 70er-Jahre, ist im Trend, zum Beispiele der „Bohémian“-, „Boho“- oder „Gypsy“-Stil, der sich an die Mode der Hippies Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre orientiert.

Zurzeit seien aber auch Pastell-Farben wie Rosé und Apricot sehr im Trend. Auch sonst entfernt man sich von vielen Traditionen – etwa mit tiefen Dekolletés oder Rückenausschnitten. „Die Schwiegermütter sind nicht immer glücklich damit“, so Burtone, „– aber die Bräute!“

Braut muss glücklich sein

Oft seien Begleiter dabei, die der Braut etwas anderes einreden wollen. Doch das Wichtigste bei der Beratung sei, dass die Braut selbst mit ihrem Kleid glücklich ist und sich darin wohlfühlt. „Sie soll sich wunderschön finden, denn es ihr Tag.“

Die Trends in der Brautmode hängen auch von der Popkultur und medial verbreiteten Ereignissen ab. Als zum Beispiel die englischen Prinzessinnen Kate und Maggie ihre „Royals“ geheiratet haben, träumten viele Bräute davon, mit so ähnlichen Brautkleidern vor den Altar zu treten.

Natürlich nur so ähnlich, denn die Designer-Kleider der Royals wären für die meisten „Normalsterblichen“ natürlich viel zu teuer. Vor dem Kauf eines Brautkleides ist es nämlich wichtig, sein Budget festzulegen, damit die vorgeschlagene Auswahl dann auch wirklich zum Geldbeutel passt und keine Enttäuschungen vorprogrammiert sind.

Hochzeiten im Sommer

Auch vor dem Kauf von Brautmode im Internet rät Monika Burtone ab: „Viele, die ein Brautkleid aus dem Internet bestellt haben, sind hinterher enttäuscht: Es sind dann doch ganz anders aus als auf dem Foto.“

Besonders gefragt für Hochzeiten sind nachvollziehbarer Weise die Sommermonate. „Im Juni und Juli gibt es einen richtigen Boom“, stellt Burtone fest. Nach den beiden Corona-Jahren, in denen viele Hochzeiten verschoben worden sind, hofft das Team von „Licori Spose“ nun auf einen neuen Hochzeits-Boom.

Feier im Internet

Aber auch in der Zeit, als große Feiern und Präsenzveranstaltungen untersagt waren, hat Monika Burtone die eine oder andere Online-Hochzeitsfeier miterlebt und war dann zur entsprechenden Videokonferenz eingeladen. „Da haben wir dann eben vor dem Bildschirm getanzt“. – Doch selbst bei solch einer Online-Hochzeitsfeier war ein schönes Brautkleid einfach Pflicht. Denn egal, ob die Hochzeit am Bildschirm oder gemeinsam im Saal gefeiert wird: An ihrem großen Tag will eine Braut einfach wunderschön sein.