Spaichingen hat ein neues Prinzenpaar

Die närrische Zeit hat am Sonntagabend auch in Spaichingen begonnen. Auf dem Marktplatz wurden zwei streng gehütete Geheimnisse gelüftet: Die Narrenzunft Deichelmaus hat bekanntgegeben, wer die Kampagne als Prinzenpaar anführt - und wie deren Motto lautet.

Zu den Klängen der Guggamusik Bächleshupfer, der städtischen Jugendkapelle und dem Spaichinger Narrenmarsch versammelten sich viele Neugierige auf dem Marktplatz. Danach erschienen die Elfer- und Neuner-Räte der NZ Deichelmaus mit Präsident Steffen May. Zeremonienmeister Kai Renouf hatte die Aufgabe, sich auf die Suche nach dem neuen Prinzenpaar zu machen. Denn die Regentschaft von Prinz Oliver dem Ersten Von Pille und Pastille und Prinzessin Kathrin der Ersten Vom Bayernland ist jetzt beendet. „Ihr wart der Hammer“, lobte Prinz Oliver die Fasnetsfans in seiner Abschiedsrede.

Abgelöst werden die beiden von Thomas und Tamara Hagen als neues Prinzenpaar. Prinz Thomas von Hofen und Schwofen und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Tamara I. von Power und Flower wurden mit einem dreifachen kräftigen und närrischen „oho-oho-oho“ willkommen geheißen.

Prinz Thomas ist gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Er ist im Spaichinger Stadtteil Hofen aufgewachsen und tanzt leidenschaftlich gerne im Showtanz, war auch beim Männertanz Hofen aktiv. Auch die Fasnet gehört zu seinen Leidenschaften, als Strohhansele ist er in der Narrenzunft aktiv. Seine Eltern sind Anita und Rudi Hagen.

Prinzessin Tamara stammt aus Aixheim. Sie ist Floristin, aber auch in der Medizintechnik tätig. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport und ist als ehemaliges Gardemädchen ebenfalls fasnetbegeistert. Ihre Eltern sind Simone und Raymond Huber.

Bevor das ehemalige Prinzenpaar die Insignien ans neue Paar übergab, hielt Prinz Oliver seine letzte Rede. Präsident Steffen May dankte dem Paar für eine stets fröhliche und schwungvolle Regentschaft: „Ihr habt nicht nur unsere Zunft hervorragend repräsentiert, sondern habt auch den Spaichingern viel Freude und eine Menge Spaß gebracht. Ihr habt dem Amt sehr viel Glanz und Würde gegeben“, sagte er und freute sich, das beide der Fasnet im Narrenrat treu bleiben. Dem neuen Prinzenpaar sagte er: „Der hohe Rat der Deichelmaus-Zunft und das gesamte närrische Volk begrüßt und beglückwünscht Euch zu Eurem Amt.“

Zweiter Höhepunkt war die Bekanntgabe des neuen Kampagnen-Mottos: „Datenschutz bei Deichelmaus, drum geben wir kein Motto raus“. „Mit einem tollen Prinzenpaar und diesem Motto gehen wir bestens gerüstet in die närrischen Tage“, so Präsident Steffen May.