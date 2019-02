Spaichingen bietet Tabellenführer einen harten Kampf

Der TTC Spaichingen hat in der Tischtennis-Bezirksliga gegen den Tabellenführer TG Schwenningen I knapp 6:9 verloren. Die Schwenninger, die ohne ihre Nummer zwei Frank Schulz antreten mussten, hatten Schwerstarbeit zu verrichten. Nach dem 6:6-Zwischenstand brachten drei Einzelsiege in Folge die Entscheidung zugunsten des Tabellenführers.

Bester Spieler bei den Gastgebern war Heiko Paitz, der im vorderen Paarkreuz stark auftrumpfte und beide Einzel gewann. Dagegen ging das hintere Paarkreuz der Spaichinger komplett leer aus.

Die Primstädter erwischten einen guten Start und führten nach den Eingangsdoppeln durch Paitz/Staiger (3:1 gegen Elsner/Mahler) und Kübler/Zepf (11:9 im fünften Satz gegen D. Schneider/ Kienzler) bei einer Niederlage von Dinter/Weidner (0:3 gegen G. Schneider/Risch) 2:1. Heiko Paitz glänzte anschließend beim 3:1-Erfolg gegen den aufgerückten Daniel Risch und sorgte so für das 3:1 für die Hausherren. Heiko Staiger war beim 0:3 gegen Gunter Schneider chancenlos und Frank Dinter musste sich in vier Sätzen gegen Daniel Schneider zum 3:3-Ausgleich geschlagen geben. Die Spaichinger gingen anschließend erneut in Führung, denn Markus Kübler rang Christian Elsner mit 11:6 im fünften Satz nieder. Doch dann ging die TG Schwenningen I erstmals in Führung, denn im hinteren Paarkreuz verloren sowohl Sven Weidner (1:3 gegen Jens Mahler) als auch Daniel Zepf (0:3 gegen Harald Kienzler) zum 4:5.

Die Gastgeber kämpften unverdrossen weiter. Im Spitzenspiel bezwang Heiko Paitz in einem begeisternden Match Gunter Schneider 11:5 im fünften Satz, sodass beim Stande von 5:5 wieder der Ausgleich hergestellt war. Heiko Staiger war auch gegen Daniel Risch beim 0:3 auf verlorenem Posten, Frank Dinter stellte mit einem kampflosen 3:0 Erfolg gegen Christian Elsner (zog sich im Doppel eine Zerrung in der Schulter zu) nochmals den 6:6-Ausgleich her.

Die Neckarstädter ließen sich aber nicht beirren und legten in den letzten drei Einzeln mächtig zu. Markus Kübler verlor gegen Daniel Schneider beim 0:3 ebenso deutlich, wie auch Sven Weidner gegen Harald Kienzler, sodass es 6:8 aus Sicht der Spaichinger stand.

Daniel Zepf begann gegen Jens Mahler gut und gewann den ersten Satz 11:5 und führte im dritten Satz sogar 10:5. Doch Mahler setzte sich mit seiner Routine noch mit 3:1 zum 6:9-Endstand durch.