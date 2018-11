Spaichingen besiegt Donautal-HSG 36:27

Im Jugendhandball hat die A-Jugend des TV Spaichingen in der Oberliga Württemberg das Kreisderby gegen die HSG Fridingen/Mühlheim 36:27 gewonnnen.

Die mit viel Optimismus angereisten Gäste aus dem Donautal fanden nicht ins Spiel und vergaben zahlreiche Chancen. Die Partie war bereits zur Halbzeit vorentschieden, denn die Spaichinger führten beim Gang in die Kabinge 16:9. Im zweiten Durchgang versuchte es die Donautal-HSG mit doppelter Manndeckung und brachte damit die Spaichinger etwas in Bedrängnis. So konnten die Gäste zwischenzeitlich auf 24:20 verkürzen. Doch dies war ein kurzzeitiges Aufbäumen der HSG. Die Primstädter zogen das Tempo wieder an und kamen letztlich zum verdienten 26:27-Erfolg.

Am kommenden Samstag um 14.20 Uhr empfängt die HSG Fridingen/Mühlheim in der Sepp-Hipp-Sporthalle den Tabellenvorletzten Deizisau/Denkendorf. Der TV Spaichingen spielt am Samstag um 16 Uhr in der Pfullinger Kurt-App-Halle gegen die JSG Echaz-Erms II.