Spaichingen, Balgheim und Dürbheim feiern Fronleichnam

Nach zweijähriger Pause können in diesem Jahr am Hochfest Fronleichnam in der Seelsorgeeinheit „Am Dreifaltigkeitsberg“ wieder Prozessionen stattfinden. Das teilt das katholische Pfarrbüro St. Peter & Paul in einem Schreiben mit.

In Spaichingen beginnt die Gemeinde mit dem Gottesdienst um 9 Uhr, anschließend führt die Prozession zu vier Altären am Friedhof, an der Marienkapelle, am Altenzentrum St. Josef und an der Kirche St. Josef in Hofen. Musikalisch wird die Prozession von Stadtkapelle und Kirchenchor gestaltet.

In Balgheim beginnt der Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche, an den sich die Prozession zu drei Altären, am Rentamt, am Kastanienbaum und an der Hauptstraße, anschließt. Der Musikverein wird die Prozession musikalisch begleiten.

In Dürbheim feiert die Gemeinde erst am kommenden Sonntag das Fronleichnamsfest beginnend mir der Eucharistiefeier um 9 Uhr. Die drei Kirchengemeinden freuen sich, wenn die Bewohner/innen entlang des Prozessionsweges ihre Häuser schmücken.