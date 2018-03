Sozialwohnungs-Pläne in Spaichingen hinter verschlossenen Türen

Auf dem schmalen Streifen Gelände zwischen Bahngleisen und Eisenbahnstraße sollen im Sommer die ersten anerkannten Flüchtlinge einziehen. So hat es Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher in seiner Rede beim Neujahrsempfang angekündigt. Doch ist einerseits noch nichts rechtswirksam beschlossen, zum anderen waren alle Vorbesprechungen und Festlegungen im Gemeinderat nicht öffentlich, und zum Dritten gab es scharfe Kritik in der Bergrede von Pro Spaichingen an der Vorgehensweise. Wie angekündigt berichten wir darüber, und über die Sachverhalte anhand von eigenen Recherchen.

+++ Hier finden Sie die Rede von Pro Spaichingen +++

Wie mehrfach berichtet, ist die Stadt dazu verpflichtet, wie alle anderen Gemeinden auch, anerkannte Asylbewerber in Anschlussunterkünfte zu bringen. Dazu gab es am 29. Mai 2017 eine erste nicht öffentliche Sitzung, in der, so Pro Spaichingen, die Rede von Wohncontainern für zehn 60-Quadratmeter-Wohnungen für 1,3 Millionen Euro war, gefolgt von einer weiteren am 19. Juni, in der den Räten gesagt wurde, Wohnraum müsse unaufschiebbar in den folgenden drei Monaten geschaffen werden. In dieser Sitzung wurde bereits über Gespräche mit einem Spaichinger Immobilienunternehmen berichtet, mit dem die Stadt und Bürgermeister Schuhmacher privat bereits Geschäfte abgewickelt haben.

Beschluss gegen zwei Fraktionen

Die Möglichkeit, türkische Container zu importieren, stieß gegenüber deutschen Produkten auf keine Gegenliebe im Rat. Nun war von 16 Wohnungen für 2,3 Millionen, erweiterbar auf 32 Wohnungen von 4,1 Millionen die Rede. In diesem Zuge sprach sich die Verwaltung wieder für eine kommunale Baugesellschaft aus. Beschlossen wurde aber gegen die Stimmen von Grün, Pro Spaichingen und einem CDU-Rat – alles nicht öffentlich – der Bau von zunächst zehn Containerwohnungen à 60 Quadratmeter auf dem Grundstück beim Bahnhof, die Vergabe an einen Generalunternehmer und das Einholen von Vergleichsangeboten.

In der folgenden Sitzung am 10. Juli hatte die Verwaltung aber bereits den Geschäftsführer der oben genannten Spaichinger Immobilienfirma, einen Vertreter des Containerbauers sowie den planenden Architekten eingeladen, der Pläne vorstellte. Noch am selben Abend sollten die Räte Beschluss fassen über eine Investition von 3,75 Millionen Euro, die nach korrekter Rechnung nochmal 150 000 Euro teurer sein sollte. Jetzt ging es um 24 Wohnungen. Den Quadratmeterpreis von etwa 3300 Euro habe sie moniert, berichtete die Fraktion Pro Spaichingen. Letztlich wurde aber kein Beschluss gefasst.

Laut Bergrede von Pro Spaichingen habe ein Vergleichsangebot in der Tischvorlage gestanden, die Tuttlinger Wohnbau habe auf die Anfrage der Stadt nicht reagiert. Auf Nachfrage bei der Wohnbau bekam Pro Spaichingen die Auskunft, dass dort nie eine Angebotsanfrage eingegangen sei.

Geplatzter Deal

In der Folge gab es dann den Versuch eines Zustimmungs-Deals der Freien Wähler, der in der Sitzung vom 24. Juli platzte. Danach wurde das Projekt einer Firma aus dem Landkreis vorgestellt mit einem Quadratmeterpreis von 1400 Euro.

Am 4. Oktober beschloss der Gemeinderat jedoch, wegen der zu erwartenden Haushaltslage, bei einer Gegenstimme, den Bau von Flüchtlingsunterkünften in den Haushalt 2019 zu verschieben.

Im November dann kündigte das Landratsamt namentlich die Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen zu Mitte Januar an. Sie leben in der Tat seither in dem eigentlich zum Abbruch vorgesehenen heruntergekommenen ehemaligen Chez-Nous-Gebäude.

Am 4. Dezember lag den Räten ein Angebot der Firma aus dem Landkreis vor, diesmal aber als Mietprojekt. Die Stadt müsse sich hingegen für 20 oder 25 Jahre zur Anmietung verpflichten, könne aber dafür die Belegung bestimmen.

Pro Spaichingen kritisierte einerseits das Vorgehen, dass der Gemeinderat dazu gebracht werden sollte, vier Millionen, statt der Hälfte, auszugeben, und dass die ganze Sache nicht öffentlich verhandelt wurde, obwohl es kein schutzwürdiges Interesse gegeben habe. Die Fraktion zitierte hier ein Urteil des Verwaltungsgerichts Mannheim: „Es widerspricht Sinn und Zweck des Gebots der Öffentlichkeit von Gemeinderatssitzungen, wenn in nicht öffentlicher Sitzung, ohne dass die Voraussetzungen schutzbedürftiger Inhalte vorliegen, die Sachdiskussion vorweggenommen wird.“

Kein Statement

Bürgermeister Schuhmacher sagte zu unserer Bitte um Stellungnahme, er werde sich nicht zu nicht öffentlichen Verhandlungen äußern, über die „unzulässigerweise“ und „bisweilen falsch“ durch den Fraktionsvorsitzenden von Pro Spaichingen berichtet worden sei.