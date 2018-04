Sozialwohnungen werden bereits errichtet

In der Eisenbahnstraße werden die umstrittenen Sozialwohnungen bereits seit dieser Woche errichtet. Umstritten sind die Wohnungen nicht nur deshalb, weil sie eingeklemmt zwischen Bahn und Straße stehen, sondern auch, weil sich dadurch in diesem Stadtteil die Flüchtlings- und Sozialwohnungen ballen. Außerdem sehen viele Bürger das Vorgehen als fraglich. In mehreren Gemeinderatssitzungen wurden mehrere Modelle besprochen, allerdings immer hinter verschlossenen Türen (wir haben ausführlich berichtet). Dem jetzigen Modell, dass eine private Firma die Wohnungen baut, liegt zugrunde, dass die Gemeinde das Belegungsrecht erhält und dafür eine Miete über elf Euro auf 20 oder 25 Jahre von der Gemeinde zugesichert bekommt. Ein Schreiben eines Gemeinderats an die Rechtsaufsicht, den Bau so lange einzustellen, bis gesichert ist, dass alles rechtskonform abgelaufen ist, wurde nach mehreren Wochen nur mit einer Rückfrage beantwortet. Inzwischen nimmt das Gebäude aber bereits Formen an, sodass es stehen dürfte, bis eine Entscheidung gefällt ist.