Sommerschnittkurs bei den Gartenfreunden Spaichingen

Fachberater Dipl. Ing. Jörg Gensicke vom Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg war zur Stippvisite in die Gärten der Familien Schulz-Kljajic und Apholz angereist, im Gepäck einen Sommerschnittkurs, gespickt mit Tipps.

Knapp dreißig Interessierte folgten der vorausgegangenen Einladung der Vereinsvorsitzenden Stephanie Apholz. In unterhaltsamer Art und Weise lernten die Teilnehmer Nützliches über Wurzelbildung und Wuchskraft in Abhängigkeit von der jeweiligen Unterlage. Für Skepsis sorgte Fachberater Gensicke mit seiner Vorliebe eher mal dünne Ästchen zu reißen, anstatt diese zu schneiden. Gensicke erläuterte die sehr guten Selbstheilungskräfte des Baumes und stellte eindrücklich dar, dass es nicht nur darauf ankommt, „wie“ man einen Baum scheidet, sondern das „Wann“ sei gleichfalls entscheidend für den Erfolg, denn laut Gensicke falle die Reaktion des Baumes je nach Schnittzeitpunkt teilweise extrem unterschiedlich aus. Gerade in den Monaten Juni und Juli sei es sehr sinnvoll, die Obstbäume durch einen Schnitt in ihrer Wuchskraft zu bremsen, um einen reichen Blüten- und Fruchtansatz für das kommende Jahr zu fördern. Vor allem die steilen „Reiter“ sollten durch reißen zügig entfernt werden, damit diese sich nicht zu „Bäumchen auf dem Baum“ entwickeln und auf Dauer zur Überlastung der tragenden horizontalen Äste führen. Und wenn dann mal ein Ast zu viel abgeschnitten wurde, so bleibt laut Gensicke ein Trost: Meistens wächst an andere Stelle ein Ast nach, sodass sich Fehler korrigieren lassen. Gensicke ermutigt gerade auch vorsichtige Gärtner*innen, eine beherzte Arbeitsgemeinschaft mit den Gehölzen für die nächsten Jahre einzugehen. Reißen oder schneiden und dann beobachten, was im kommenden Jahr passiert, so sein Rat. Es lohne sich.

Im Anschluss verweilten noch etliche Gäste bei Grillwurst mit Getränken und angeregten Fachgesprächen in den Eigenheimergärten Schulz- Kljajic und Apholz der Gartenfreunde Spaichingen.

Das kostenlose Begleitheft zum Sommerschnittkurs ist über den Verein erhältlich