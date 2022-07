Sommerfest im Waldkindergarten „Waldkäferle“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Juni 2020 öffneten zum ersten Mal die Türen des Spaichinger Waldkindergarten „Waldkäferle“. Die Erzieherinnen starteten zunächst mit wenigen Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren. Seitdem erleben aktuell 18 Kinder den Wald und die Natur am Dreifaltigkeitsberg mit allen Sinnen und bei jedem Wetter.

Der erste Geburtstag konnte coronabedingt nicht angemessen gefeiert werden. Daher begingen die „Waldkäferle“ mit ihren Erzieherinnen und Eltern nun den zweiten Geburtstag mit einem schönen Sommerfest. Bei sommerlich heißen Temperaturen traf man sich zunächst am Waldsofa-Platz oberhalb des Trimm-dich-Pfades, wo die Kinder nach der Begrüßung von Kindergartenleiterin Petra Frech mit einem Lied ihren Kinderalltag besangen.

An der Kindergartenhütte bastelten die Kinder Strohpüppchen und versuchten zu erraten, welche Naturmaterialien in Fühlkisten steckten. Zur Stärkung konnte am Lagerfeuer Stockbrot gebacken und Würstchen gegrillt werden. Mit Leckereien vom Grill und einem vielfältigen Salatbuffet ließen die Wälkäferle-Familien und -Erzieherinnen dann den schönen Nachmittag ausklingen. Im Herbst können sich dann Interessierte den Alltag im Waldkindergarten beim „Tag der offenen Tür“ anschauen.