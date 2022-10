Sommerfest für das Haus St. Agnes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige des Haus St. Agnes in Spaichingen freuten sich schon auf das Sommerfest, das dieses Jahr wiederum vom RC Hohenkarpfen-Tuttlingen in gewohnter Weise vorbereitet wurde.

Zum ersten Mal hatte jedoch das Wetter kein Einsehen und verhinderte mit Niedrigtemperaturen, Regen und Wind ein Fest im Freien mit Gottesdienst, Kaffee und Kuchen, Grillen sowie Musik und Tanz. Eine Absage kam aber auf keinen Fall in Frage, so dass eben kurzfristig umorganisiert und umdisponiert wurde. Der Gottesdienst wurde mit entsprechender Kleidung im Freien gefeiert, bevor die Bewohner in ihren Wohneinheiten an schön dekorierten Tischen Platz nahmen und das Essen dort serviert wurde.

Das gemeinsame Feiern fand in kleinerem Rahmen in den jeweiligen Wohneinheiten statt. Dies tat jedoch den direkten Kontakten keinen Abbruch. Trotz erschwerter Bedingungen und einem reduzierten Festprogramm war es für alle Beteiligten wiederum ein schöner Festtag. Nun hoffen alle im nächsten Jahr auf besseres Wetter, damit die Tradition des gemeinsamen Sommerfestes von Haus St. Agnes Spaichingen und dem Rotary Club Hohenkarpfen-Tuttlingen wieder mit vollem Programm stattfinden kann.