Solo und in Ensembles bezaubern die Schüler

Das Jubiläumskonzert „Zehn Jahre Primtalmusikschule“ ist am Sonntagnachmittag vor rund 200 Zuhörern zu einem mitreißenden Gemeinschaftserlebnis geworden. Mit großem Engagement zeigten die Musiklehrer in den verschiedensten Formationen, was sie mit ihren begeistert musizierenden Schülern alles auf die Beine stellen können.

Mit feierlichen Fanfaren eröffnet das Trompetenensemble von der Galerie aus das Jubelkonzert. Es folgen Einzelvorträge und Darbietungen im Duo. Jeder Vortrag hat seinen besonderen Reiz, weil sich alle Primtalmusikschüler mit großem Eifer vorbereitet haben. Maxine Schöttle spielt mit softem Ton Mozart auf der Querflöte; begleitet wird sie von Anna Günther am Klavier. Julius Freudenberger zeigt mit Schuberts „Impromptu As-Dur“ sein Pianisten-Talent. Die achtjährige Vivian Nguyen präsentiert sich als talentierte Geigerin, die alle Rhythmenwechsel und sogar Doppelgriffe fast spielerisch meistert. Tamara Stoll und Hanna Kirn konzertieren im Duo auf der Querflöte. Linda Hauser versteckt sich leider mit ihrem Keyboard in der hintersten Bühnenecke. Dafür hört man ihren „Can Can“ dank elektronischer Unterstützung umso besser. Die siebenjährige Lisa Pierre spielt ihre „Katzen-Suite“ mit schönem Klarinettenton. Johannes Maier (8) begeistert die Besucher mit seinem Euphonium. Lisa und Johannes sowie die erkrankte Lisa-Marie Schrägle bekommen von Musikschulleiter Rainer Benner ihre Urkunden, die sie sich als Sieger bei „Jugend musiziert“ neulich erspielt haben. Weil Johannes seit Monaten von einem Pokal träumt, hat Benner für das Trio extra drei Pokale besorgt – obwohl Pokale sonst bei musikalischen Auszeichnungen nicht üblich seien, betont er.

Es folgen insgesamt acht kleine und große Ensembles in den unterschiedlichsten Zusammenstellungen. Violinlehrerin Natalia Khovracheva hat ein hinreißendes „Streichorchesterle“ aus sechs kleinen Geigerinnen zusammengestellt, die ihr Instrument schon bestens beherrschen. Als Pilotprojekt hat Cello-Lehrerin Kristin King-Dom ein Streichorchester formiert, das mit Vivaldi brilliert. Alina Gaymann und Karolina Dievernich spielen die Solo-Celli. Die Schülerband von Johnny Weichert, dem musikalischen Leiter der Musikschule, kommt mit zwei fetzigen Stücken gut an. Willy Renners Schlagzeug-Ensemble macht mit „March oft the Eagles“ mächtig Wirbel. Das Gitarren- und Bläserensemble unter der Leitung von Irmgard Kolbe bringt die Fluch-der-Karibik-Filmmelodie auf die Bühne. Das Saxophon-Ensemble von Achim Nölke punktet mit einem flotten Country Song. Mit zwei Überraschungen, die nicht im Programm stehen – einer Lehrerband-Einlage und einem gemeinsamen Schlussstück - geht ein imponierendes Konzert zu Ende, das Zuhörer und Mitwirkende gleichermaßen beeindruckt hat.

Mehr Fotos gibt es unter www.schwaebische.de/primtalmusikschul-konzert

