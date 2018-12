Solistinnen verzaubern die Zuhörer

Der langjährige Domorganist Wolfram Rehfeldt hat am Sonntagabend in der Stadtpfarrkirche ein Adventliches Konzert gegeben. Der Professor für Orgelliteraturspiel in Rottenburg/Neckar und Orgelimprovisation an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg wurde von seinen Töchtern Anna und Elisabeth begleitet. Die zahlreichen Zuhörer erlebten ein Konzert voller festlicher Klänge.

Rehfeldt ist bekannt durch Konzerte im In- und Ausland, Schallplatten und Rundfunkaufnahmen. Er ist vielseitig kompositorisch tätig für Orgel, Klavier, Chor, Bläser, Kammerorchester, Lieder. Seit 1976 ist er Orgelsachverständiger in der Diözese Rottenburg/Stuttgart.

Die Töchter Anna und Elisabeth Rehfeldt waren beide Mitglieder der Mädchenkantorei des Rottenburger Doms. Nach mehrjährigem Gesangsunterricht waren sie mehrfach Preisträgerinnen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ bis hin zum Bundeswettbewerb und haben dort als Gesangsduo einen dritten Preis erhalten. Auch 2012 waren sie wieder erfolgreich im Bundeswettbewerb in Stuttgart. Seit 2013 haben beide Unterricht an der Musikhochschule in Stuttgart und konzertieren regelmäßig.

Gleich mit dem ersten Stück verzauberten die beiden Solistinnen die Zuhörer mit den lieblichen Klängen von John Rutters „Angels Carol“. Im Folgenden wechselten Orgelstücke, gespielt von Rehfeldt, mit Liedern der beiden Töchter, meist im Duett gesungen. Die jungen Stimmen, beide in Sopranlage, füllten mühelos von der Empore aus das große Kirchenschiff, behutsam geführt vom Vater an der Orgel. Mit dem letzten gesungenen Lied „Carol of the Bells“ von Michail Leonovich (1877 – 1921) imitierten die beiden Solistinnen virtuos ein Geläut kleiner heller Weihnachtsglocken. Den fulminanten Abschluss bildete eine Toccata in e, ein Werk des Organisten.

Die Zuhörer waren so fasziniert von der Musik, dass am Ende des Konzerts ein Moment dichter Stille herrschte, bevor begeisterter Beifall die Spannung löste. Zur Freude aller Konzertbesucher sangen Anna und Elisabeth Rehfeldt als Zugabe im Mittelgang stehend den Abendsegen von Engelbert Humperdinck aus Hänsel und Gretel, „Abends will ich schlafen gehen“.