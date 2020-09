So weit es geht, zurück zur Normalität

Corona, aber auch die mögliche Gefahr durch die Afrikanische Schweinepest sind unter anderem Themen bei der Versammlung der Bürgermeister aus dem Landkreis Tuttlingen in der Stadthalle Spaichingen gewesen. Die Bürgermeister kamen zur Kreisverbandsversammlung des Gemeindetags, Kreisverband Tuttlingen, in Spaichingen zusammen.

Aufgrund des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg ganz aktuell informierte Dr. Berthold Laufer vom Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landratsamts Tuttlingen über die bereits getroffenen Maßnahmen und zusätzlich notwendigen Maßnahmen im Falle des Auftretens dieser Schweinekrankheit in der Region. Dabei sei es vor allem auch um die Zuständigkeiten und Aufgaben der Ortspolizeibehörden gegangen, so die Pressemitteilung von Bürgermeister Rudolf Wuhrer, Vorsitzender des Kreisverbands. Mögliche Maßnahmen gehen beispielsweise von der Schaffung von Sammelstellen für verendete Tiere, über die Einrichtung von Sperren bis hin zu Hilfsdiensten bei der Aufsuche von Kadavern.

Zusammenfassend konnte Dr. Laufer berichten, dass man im Land und im Landkreis gut vorbereitet sei und klare Vorstellungen habe, wie vorzugehen ist. Für eine erfolgreiche Bekämpfung aber bedürfe es vieler Akteure, insbesondere der Gemeinden.

Ausdrücklich erwähnte er auch, dass das Virus nur für Wild- und Hausschweine, nicht aber für andere Nutztiere oder den Menschen gefährlich ist.

Auch die aktuelle Corona-Situation war ein Thema der Versammlung. „Dank der Unterstützung des Gemeindetags, des Landkreises und vor allem der guten vertrauensvollen Zusammenarbeit unter den Gemeinden im Landkreis Tuttlingen“, so die Pressemitteilung, sei man bisher sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Angesichts des Anstiegs der Fallzahlen, der Lockerungen und vieler anstehender Veranstaltungen war jetzt wieder ein entsprechender Abstimmungsbedarf notwendig.

Um ältere Mitbürger nicht zu gefährden, werden die Gemeinden auch weiterhin, vorerst bis 31. Dezember, auf einen persönlichen Besuch bei Jubilaren verzichten.

Sport- und Schwimmunterricht sind Angelegenheit der Schulen und nicht des Schulträgers. Das bedeute, dass die Schule für die entsprechenden Hygienemaßnahmen während des Unterrichts verantwortlich ist. Das beinhaltet dann auch die notwendigen Desinfektionsmaßnahmen etwa der Sportgeräte nach deren Benutzung.

Die Bürgermeister seien sich einig, dass man, wo immer es geht, wieder zu einem Stück Normalität zurückkehren muss. Die Menschen müssten auch wieder die Gelegenheit zum Besuch kultureller Veranstaltungen haben. Dabei werde es aber weiterhin Veranstaltungen geben, die auch angesichts der Grippe- und Schnupfenzeit als sehr kritisch anzusehen seien.

Es werde daher keine allgemeine Empfehlung, etwa für das Abhalten von Weihnachtsmärkten und ähnlichen Veranstaltungen, geben können. Eine Entscheidung darüber werden die Gemeinden nach den örtlichen Gegebenheiten und der Art des Markts jeweils vor Ort treffen müssen. Eine Handreichung des Landes hierzu stehe leider immer noch aus, bedauert Wuhrer.

Kaum vorstellbar seien dagegen Saalveranstaltungen an Fastnacht. Ansonsten will man aber auch hier weiter die Entwicklung abwarten.

Dagegen gibt es ein klares Bekenntnis zum Abhalten der Gedenkfeier am Volkstrauertag, allerdings in einer etwas anderen Art und Weise. Auch diese muss dann vor Ort individuell geregelt werden. Man sei sich aber auch einig darüber gewesen, dass gerade in der jetzigen Zeit ein Erinnern an die Grauen der Kriege und die Verbrechen der Nazizeit mehr denn je notwendig ist.

Planungen von Veranstaltungen im kommenden Jahr erfolgen grundsätzlich unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der weiteren Entwicklung. Dies gilt insbesondere auch für die jetzt wieder anstehenden Terminabsprachen mit den Vereinen. „Hier haben Gemeinden und Vereine eine besondere Verantwortung, um einerseits das sportliche und kulturelle Leben wieder zu normalisieren, bürgerschaftliches Engagement wieder zu wecken und gemeinsames Feiern zu ermöglichen“, heißt es in der Mitteilung, „aber eben auch das Leben und die Gesundheit der Mitmenschen zu bewahren und zu schützen.“

Außerdem referierte in der Versammlung der Geschäftsführer der Gt-Service des Gemeindetags Baden-Württemberg, Fabian Müller, über die verschiedenen Geschäftsfelder dieser Serviceagentur des Gemeindetags. Er hob hierbei insbesondere die Bündelungsausschreibungen für die Kommunen sowie das jüngst eingerichtete Kommunale Kaufhaus hervor.