So viele Gäste wie lange nicht

„So viele Gäste haben wir schon lange nicht mehr gehabt“, freut sich Christoph Schumacher und blickt zufrieden auf die dicht besetzten und mit Schirmen gut beschatteten Bänke auf dem Labyrinth-Platz beim Edith-Stein-Haus. Für die Helfer war das Kolping-Gartenfest eine schweißtreibende Angelegenheit. Für das Fest war das warme und schwüle Wetter ideal, weil alle Lust zum Feiern und Genießen hatten. Selbst im Haus platzierten sich Gäste, denen es draußen doch zu heiß war. Wie immer wuselten die Kolpings zum wohl der Gäste, selbst ganz junge Helferinnen und Helfer machten mit. Die „Brater“ und Griller hatten einen Hauptpart, die sechs Frauen, die den legendären Kartoffelsalat aus 75 Kilo Kartoffeln zauberten, hatten damit schon am frühen Morgen losgelegt. 35 Kuchen fanden ihre Liebhaber und um 15 Uhr wurde - WM-freundlich - diesmal das Fest ausgeläutet. Am Abend zuvor durften die Helfer feiern, nur nicht zu lang. Der Erlös des Fests geht diesmal an den Spaichinger Missionar Pater Otmar in Mali für seine friedensstiftende Arbeit in dem bettelarmen Land.