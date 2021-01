So schätzt ein Spaichinger die Lage in seiner Wahlheimat USA ein

Vollkommen entsetzt ist auch der Spaichinger Hans Ackermann, der einen Teil des Jahres in den USA lebt, über die Vorgänge in Washington. Als in Deutschland schon ausführlich berichtet wurde, war aber in seiner neuen Heimat noch Nacht, er hat alles erst am Donnerstagmorgen Ortszeit mitbekommen.

72 Verhaftungen habe es gegeben, vier Tote, 14 verletzte Polizisten. „Washington hat offenbar die Sicherheitsmaßnahmen total verschlafen oder die Gefahr unterschätzt. Trump saß im gesicherten Bunker in White House und hat von dort aufgerufen, die Auszählung der Stimmen zu verhindern“, meint Ackermann.

Für ihn kommen die Krawalle nicht überraschend, auch wenn es aus europäischer Sicht ruhig geworden war. Schon vor ein paar Tagen schrieb Ackermann uns auf unsere Frage, dass der Konflikt um die Präsidentschaft noch längst nicht ausgestanden, die Stimmung noch sehr aufgeheizt sei. Am Mittwoch habe es auch Randale in Flugzeugen gegeben, weshalb in Flügen nach Washington kein Alkohol mehr ausgeschenkt wurde.

Ackermann lebt in Besalem, das eine gemeinsame Stadtgrenze mit Philadephia und 66 000 Einwohner hat. Ein reicher Fitnesstudiobesitzer in seiner Nähe, der schon zwei Mal Besuch von Trump gehabt habe, habe vier Omnibusse mit „Trumpstern“ organisiert, die sich am Mittwoch auf den Weg zum Capitol machten.

Seine Stadt sei eine Republikaner-Hochburg, es sei dort aber ruhig geblieben. Mit Trump-Anängern zu reden sei sinnlos, ihre Meinung sei festgefahren, so Ackermann. Trump verwirre immer wieder mit gegensätzlichen Aussagen wie aktuell nach den Krawallen, dass er eine geordnete Amtsübergabe wolle, im gleichen Atemzug aber behaupte, man habe ihm die Wahl gestohlen und dass seine Präsidentschaft der Beginn des großartiegn Amerikas sei.

Es werde wohl erst Ruhe geben, wenn es Gerichtsverfahren gegen die Mitglieder der Trump-Familie gegeben habe.