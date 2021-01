So regeln die großen Spaichinger Märkte Zugang und Kundenanzahl

Die Corona-Pandemie wirbelt vieles im zwischenmenschlichem Umgang durcheinander. Dies nicht nur, weil man Nähe und Fürsorge paradoxerweise am besten durch Abstand zeigt. Sondern auch, weil Angst und manchmal auch Ideologie seltsame Blüten treiben.

Da gibt es Leugner, die dem aggressiven Virus direkt ins Gesicht lachen, indem sie demonstrativ keine Maske tragen oder sich ein Gefälligkeitsattest bestellen. Da gibt es Leute, die das Virus ernst nehmen, aber gleich jedem unterstellen, ein rücksichtsloser und gefährlicher Leugner zu sein, wenn jemand keine Maske trägt. Und die sich dann zur selbsternannten Coronapolizei aufschwingen. Und es gibt Menschen, die wegen Vorerkrankungen keine Masken tragen können – und dadurch selbst mehr gefährdet sind. Und von Mitmenschen übel behandelt werden.

Diese Erfahrung hat die Rietheimerin Anke Leiber gemacht. Sie kauft immer in Balgheim oder Spaichingen ein, ist hier in der Vereinslandschaft verwurzelt, hat hier Freunde. Ihr kleinerer Sohn habe dasselbe gesundheitliche Problem wie sie. Das hat sich aber erst im Verlauf der Pandemie herausgestellt. Denn nachdem auch im Klassenzimmer die Maske getragen werden musste, sei der Sohn mit Atembeschwerden und völlig fertig heimgekommen. Er habe alles probiert, mehr getrunken und ähnliches aber es ging nicht.

Als der Arzt den Jungen abhörte, stellte es sich heraus, dass er unter denselben Beschwerden litt wie seine Mutter.

Kurz: Der Hausarzt stellte beiden das Attest aus, dass beide aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen brauchen.

„Es gleicht manchmal einem Spießrutenlauf“, sagt sie übers Einkaufen. Manche Menschen erinnerten mit einer freundlichen Geste oder fragten freundlich, warum sie denn keine Maske trage, und dann antworte sie auch. Aber manche sind keineswegs freundlich. Einmal seien ihr Sohn und sie von einem älteren Mann beim Einkaufen in Balgheim als „asoziales Pack“ beschimpft worden. „Seltsamerweise sind die Leute freundlicher, wenn mein großer Sohn, der eine Maske trägt, dabei ist.“

„Ich gehe inzwischen nur noch in bestimmte Läden, wo man mich kennt, und ich schiebe den Einkauf immer so lange hinaus, bis es nicht mehr geht“, so sehr sei sie das verletzende und aggressive Verhalten von manchen Mitmenschen leid. Dem Mann, der auch den kleineren Sohn so böse angefahren hat, hatte sie zunächst gesagt, sie wünsche ihm keine Erkrankung, die ein solches Attest nötig mache.

Doch später habe sie sich korrigiert: Doch. Er solle wissen, wie das ist. Sie selbst sei ja ein Risikopatient.

Dass Angst auch aggressiv machen kann, zieht Leiber natürlich in Betracht, „aber ich kann denen die Angst nicht nehmen. Und Angst ist auch kein Freibrief, jemanden zu beschimpfen!“ Die Haltung, dass hinter jedem Menschen eine Geschichte stecke, gelte auch hier.

„Ich bin es leid, jedem ständig Rechenschaft abzulegen und wünsche mir einfach mehr Respekt und Freundlichkeit.“ (abra)