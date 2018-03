So kühlen sich die Heuberger ab

Das Hoch „Annelie“ sorgt auch bei uns in der Region derzeit für „Backofenwetter“. Laut Meteorologen sollen sich die Temperaturen am Wochenende mancherorts auf rekordverdächtigem Niveau bewegen. Im Landkreis Tuttlingen sind bis zu 37 Grad drin – auch die Heuberger werden wohl schwer ins Schwitzen kommen. Daniel Häfele hat bei ihnen nachgefragt, wie sie sich abkühlen.

Hitzefrei hatte Steffan Digeser aus Gosheim in dieser Woche bislang nicht – und das obwohl er Schüler ist. Der 14-Jährige besucht das Gymnasium Wehingen-Gosheim. Deshalb heißt es für ihn erst am Nachmittag: ab in den hauseigenen Pool. Aber noch lieber geht er mit seinen Freunden ins Freibad, entweder nach Spaichingen oder Rottweil. „Da gefällt es uns“, sagt Steffan Digeser. Was aber vorher erledigt werden muss: die Hausaufgaben. Doch das gehe schnell bei diesem Wetter, sagt er.

Abkühlung im kalten Nass braucht die Wehingerin Tanja Häring-Reschberger dagegen nicht: „Ich bin froh, dass es so warm ist.“ Oft genug würden die Heuberger frieren. Doch in der prallen Sonne verbringt die 44-Jährige den Tag dann auch nicht. Einen gemütlichen Schattenplatz suche sie sich. Sie sagt: „Das ist zum Beispiel bei uns im Hinterhof. Dort ist es ganz angenehm.“ Für sie ist das der perfekte Ort, um ihren Liegestuhl aufzubauen: „In dem entspanne ich dann, oder wie junge Leute heute sagen: Ich chille.“

Schatten hat sich auch der Busheimer Rainer Hermann gesucht – aber weit unter der Erde. „Ich kühle mich im Keller ab“, sagt der 43-Jährige. Und das meint er so gar nicht als Witz: „Ich renoviere dort zurzeit einen Kellerraum und baue eine Dusche ein.“ Mit seinen Kindern fährt er am Wochenende wohl zum Schömberger Stausee, die wollen bei der Hitze natürlich ins Wasser. „Dort ist es lange nicht so überfüllt wie beispielsweise im Spaichinger Freibad. Es verteilt sich besser.“

Die Rollladen runter, die Fenster auf Kipp – das ist das Rezept gegen die Hitze von Hildegard Behm aus Egesheim. Als wir die 75-Jährige telefonisch erreichen hat es im Schatten 30 Grad, in ihrer Wohnung dagegen angenehme 22 Grad. „Wenn man nicht rausgeht und viel trinkt, lässt es sich ganz gut aushalten“, sagt die Egesheimerin. Und auch ihre Blumen hat sie in den Schatten geholt. Selbst die drohen bei diesem Backofenwetter mehr zu verbrennen als zu gedeihen.

Abkühlen würde sich auch gerne Ellen Neumann, vorausgesetzt sie müsste nicht arbeiten. Die zweifache Mutter ist in einer Werbeagentur tätig und wie das eben bei modernen Büroräumen so ist: Es gibt eine große Fensterfront. Da knalle natürlich die Sonne drauf und eine Klimaanlage gebe es nicht, schildert die Mahlstetterin. Deshalb kennen sie und ihre Kollegen in der Mittagspause momentan nur einen Weg: den zur Eisdiele. Am Wochenende soll es dann mit Tochter und Sohn ins Freibad nach Fridingen gehen.