Das Thema „Auch die Zukunft hat Vergangenheit“ hat so manchen Besucher bei der Eröffnung der Ausstellung „60 Jahre Baden-Württemberg“ zwei- oder gar dreimal nachdenken lassen. „Etwas sperrig“ sei es, meinte Museumsleiterin Angelika Feldes, als sie in ihrer „guten Stube“, dem Festsaal des Gewerbemuseums, rund 50 Gäste begrüßte. Auch über die „willkürliche Anordnung“ der 61 Fotos, die den Ausstellungsbesucher quasi querbeet durch die Geschichte unseres Landes hüpfen lassen, schüttelte der eine oder andere Zeitgenosse den Kopf. „Und dann fehlt auch noch eine Beschriftung der Bilder“ meinte ein Festgast.

Genau das will die Landeszentrale für politische Bildung mit dieser Ausstellung, die an über 30 weiteren Orten in Baden-Württemberg zu sehen ist: einfach typische Bilder aus dem reichhaltigen Fundus der Deutschen Presseagentur (dpa picture alliance) präsentieren. „Am Anfang war das Bild“, sagt sie in ihrem Katalog zur Ausstellung, den es kostenlos als „Hilfestellung“ gibt. Auf die großformatige Wirkung der Bilder hätten die Ausstellungs-Macher vertraut. Die Fotos sollten für sich selber stehen - ohne Kommentare – und so den Betrachter dazu zwingen, sich selbst einen Reim darauf zu machen.

Beim Betrachten der Foto-Dokumente muss der Besucher in der Tat versuchen, Zukunft und Vergangenheit zusammenzubringen – und zwar bei jedem Bild aufs Neue. Peter Schuhmacher, der Vorsitzende des Heimatvereins, freut sich über das Foto vom ersten Nein zu Atomkraftwerken, wo man auf einem Banner „NAI hämmer gsait“ lesen kann. Ihm fällt ein, dass in Whyl, dem Ort der damaligen Demonstration, auch Leute wohnen, die Beziehungen zu Spaichingen haben. Ein anderer entdeckt das Bild vom Urmodell aller Fernsehtürme, dem Stuttgarter Fernsehturm oder amüsiert sich über ein Foto der „Brütsch-Zwerge“. Ein- und Zweisitzer ohne Knautschzonen seien das gewesen.

Auch für Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher, der die Ausstellung in seine Stadt geholt hat, ist sie „anders als erwartet, vielleicht ein bisschen durcheinander, weil kein historischer Ablauf erkennbar ist“. Auch Franz Schuhmacher MdL a.D. schmunzelt über „das Durch- und Nebeneinander“, das ihn zunächst habe zusammenzucken lassen. „So ist eben Politik“, lacht er. Er lässt in seiner kleinen Geschichtsstunde die Ministerpräsidenten Revue passieren. Dabei verweilt er bei Kurt Georg Kiesinger etwas länger, weil dieser durch seine Heuberger Verwandtschaft mit unserer Gegend sehr verbunden gewesen sei. Lothar Späth sei für die neuen Technologien besonders offen gewesen und Erwin Teufel habe sich für die duale Ausbildung stark gemacht. Dann macht Schuhmacher einen Ausflug in die eigene Vergangenheit, bedankt sich bei seinen starken Eltern und Großeltern und dankt auch den vielen alleinerziehenden Müttern, Tüftlern, Erfindern und Handwerker, die sich vor 60 Jahren für die Zukunft stark gemacht hätten. Sie hätten unsere Gegenwart vorbereitet.

Die junge Pianistin Martina Betting bringt mit zwei Etüden von Stephen Heller und einer Eigenkomposition musikalische Abwechslung zwischen Worte und Bilder.

Die Ausstellung ist jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr bis zum 9. Juni zu sehen. Pfingstsonntag ist geschlossen, Pfingstmontag ist wie sonntags geöffnet.