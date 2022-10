So gehen die Betrüger vor und so kann man sich vor ihnen schützen

Die WhatsApp-Betrugsmasche ist eine mögliche. Der geschilderte Fall weicht ein bisschen von noch rücksichtsloserem Vorgehen ab mit so genannten Schockanrufen. Bei diesen wird ein Unfall oder andere dramatische Situation vorgegaukelt und im Hintergrund werden oft Tonbandaufnahmen zum Beispiel mit weinenden Frauen abgespielt. Wir haben den Präventionsbeamten des Polizeipräsidiums, Michael Ilg, um Hintergrundinformationen gebeten.

Woher haben die Betrüger Telefonnummern und Emailadressen und woher wissen sie, dass es sich um einen älteren Menschen handelt, der Kinder oder Enkel hat, und woher kennen sie deren Namen?

Ilg: „Profesionelle Internetbetrüger arbeiten oft mit sogenannten Harvestern. Das sind („Ernte“-) Programme, die das Internet gezielt nach Mailadressen oder Telefonnummern durchsuchen und alle dabei gefundenen Datensätze speichern. Teilweise können im Darknet auch Adressdaten gekauft werden. Die Geschädigten werden oft über die existierenden Festnetz-Telefonnummern ausgesucht. Hier sind alte (drei- oder vierstellige Telefonnummern) immer ein Indiz dafür, dass es sich bei dem Anschlussinhaber um einen älteren Menschen handelt. Die Suche nach potentiellen Opfern orientiert sich ferner oft an Vornamen, die vermuten lassen, dass es sich um einen alten Menschen handelt. Sie kennen die Namen der Enkel nicht sondern eröffnen das Telefonat oft mit Sätzen wie: „Hallo Oma, du weißt doch, wer dich gerade anruft?“ Nach dieser Frage nennen die Angerufenen, die natürlich immer überrascht sind, selbst den Namen der Enkel. „Ah, du bist es Sabine.““

Wie Ilg weiter berichtet, agieren die Betrüger oft als organisierte Bande aus dem Ausland. Die Konten, oft mit anonymen Zahlungssystemen wie pay safe, ukash, Zahlungsdienstleistern wie Western Union oder Gutscheincodes verknüpft, würden oft sehr schnell wieder aufgelöst und man kommt an die Täter nicht ran.

Wie kann man sich schützen? Codewörter mit Verwandten vereinbaren und vor allem niemals von sich aus Namen nennen. „Auf keinen Fall sollte man sich unter Druck setzen lassen“ und die Verwandten selbst versuchen zu erreichen.

Und wenn die Polizei selbst anruft? Wie Ilg sagt gibt es die technische Möglichkeit, jede Nummer als Anrufernummer anzeigen zu lassen, auch die 110. Wenn man diese Nummer mit der Rückruftaste zurück ruft, landet man wieder beim Betrüger. Lieber soll man auflegen, die echte Nummer heraussuchen und dort anrufen. Ganz wichtig: Niemals wird die Polizei Wertgegenstände oder Geld in Verwahrung nehmen. Daher niemals fremden Leuten nach so einem Anruf Geld oder Wertgegenstände übergeben. Und: Nicht aus dem Schock heraus agieren, denn oft werden die Opfer stundenlang in der Leitung gehalten, sondern die Polizei anrufen.