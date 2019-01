Skirennen am Zundelberg: Alte Stadtmeister werden abgelöst

Der Zundelberg ist Schauplatz der alpinen Stadtmeisterschaft des Schneeschuhvereins gewesen. Bei besten Bedingungen wagten sich 33 Teilnehmer am Haushang durch die Stangen. Der von Jürgen Posner gesteckte Lauf war laut Pressemitteilung für sämtliche Rennläufer gut passierbar.

An der Strecke feuerten Fans, Eltern und Großeltern alle Fahrer an. Stärkung gab es an der Schneebar von Hans-Peter Grimm und in der gutbesetzten Skihütte, die von Hüttenwirtin Ursula Kollmar, Geschäftsführerin Heike Grande und ihrem Team bewirtet wurde.

Zwei neue Stadtmeister

Besonders laute Anfeuerung erhielt der jüngste Teilnehmer Bastian Kehrle (fünf Jahre). Im ersten Durchgang noch mit Mama voraus, gab er im zweiten Lauf nochmal richtig Gas, mit schnellerem Begleiter Hansi Mauthe und Stunteinlage für die Zuschauer. Dafür wurde er bei der Siegerehrung besonders belohnt. Wie auch die diesjährigen Stadtmeister: Bibiana Messner und Hannes Merkt fuhren die Bestzeiten und lösten die bisherigen Titelinhaber ab. Mit einer sportlich einwandfreien Fahrt holte sich Bibiana Messner bei den Damen den Titel Stadtmeisterin mit einer Gesamtzeit von 1:20:20. Hannes Merkt legte eine grandiose Fahrt vor und gewann mit einer Gesamtzeit von 1:13:01.

Vorstand Steffen May war voll und ganz zufrieden mit der Ausführung des Rennens und bedankte sich beim Team an, auf und am Rand der Strecke. Nur dank allen fleißigen Helfern könne so eine Meisterschaft durchgezogen werden, dank Patricia und Oliver Rees auch mit professioneller Zeitmessung. Dank ging auch an alle Teilnehmer.

Die Ergebnisse im Überblick

Die weiteren Ergebnisse: Schüler U6, männlich: Bastian Kehrle 2:59:75, Schüler U8, weiblich: Lina-Marie Kehrle 2:13:72, Schüler U10, weiblich: Ella Marie Hauser 1:53:98, Lena Schwarz 2:35:78, Lisa Horn 3:11:43, Schüler U10, männlich: Jannik Pulvermüller 1:55:99, Schüler U12, weiblich: Anna Horn 2:45:34, Schüler U12, männlich: Marlon Frech 1:28:78; Mika Sindele 1:30:24, Keanu Zimmerer 1:47:86, Schüler U14, männlich: Simon Grimm 1:24:30, Sven Glückler 1:25:72, Manuel Sindele 1:26:40, Marlon Müller 1:27:25, Max Pronet 1:31:04, Nick Hauser 2:08:09, Schüler U16, männlich: Dominik Wlcek 1:16:00, Tim Hauser 1:18:36, Jugend männlich: Patrick Sindele, 1:18:53.

Herren: Manuel Wlcek 1:13:90, Damen 1: Bibiana Messner 1:20:20; Janine Frech 1:31:40, Andrea Merkt 1:33:38, Bianca Zimmerer 1:39:21, Andrea Wlcek 1:39:65, Herren 1: Hannes Merkt 1:13:01, Steffen Hauser 1:15:19, Winfried Ege 1:21:22, Jürgen Posner 1:21:46, Joachim Bühler 1:22:55, Daniel Kehrle 1:25:29, Hannes Weidner 1:31:29, Uwe Lodahl 2:01:95.