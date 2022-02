Skilangläufer Christian Winker wiederholt seinen Triumph beim 100-km-Lauf in Schonau

Schon vor drei Jahren hatte Skilangläufer Christian Winker vom SSV Spaichingen den Rucksacklauf von Schonachbüber 100 Kilometer gewonnen. Diesen Triumph wiederholte er in diesem Jahr.

Jeder Teilnehmer hat einen Rucksack mit Notfallausrüstung mit mindestens zwei Kilogramm mitzuführen. Die Strecke führt von Schonach über die Kalte Herberge, Hinterzarten, Feldberg, Notschrei, Wiedener Eck bis zum Ziel in Multen am Belchen. Laut Veranstalter ist es das schwerste Langlaufrennen in Mitteleuropa mit einer Gesamtsteigung von 2400 Höhenmetern. Mit dem Sieben-Uhr-Glockenschlag der Kirchturmuhr in Schonach wird das Rennen in der klassischen Technik gestartet, die Skater starten 30 Minuten später. Zur Auswahl stand auch die „kurze Strecke“ über 60 Kilometer mit Ziel in Hinterzarten. Insgesamt nahmen 450 Läuferinnen und Läufer diese Herausforderung in Angriff.

Die ersten 30 Kilometer lief Christian Winker mit dem später zweitplatzierten Italiener Roberto Passerini zusammen, anschließend war er allein an der Spitze, angefeuert von zahlreichen Zuschauern. Nach der Hälfte der Strecke war das Steigwachs ziemlich abgenutzt. Christian Winker entschied sich, nicht nachzuwachsen, sondern vermehrt im Doppelstockschub zu laufen – auch den langen Anstieg von Hinterzarten über den Feldberg. Bei kurzen Passagen ohne Schnee oder Straßenübergängen mussten die Skier getragen werden. Schon in Hinterzarten betrug der Vorsprung von Christian Winker 15 Minuten, das Ziel am Belchen erreichte er in 6:05:41 Stunden – 32 Minuten vor dem Zweitplatzierten. Dies ist die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit in der klassischen Technik auf dieser Strecke, der Rekord von 5:52 Stunden stammt noch von Georg Thoma aus dem Jahr 1984. Deutlich schneller als die Klassikläufer war jedoch Daniel Debertin aus Braunschweig als Skater in unglaublichen 5:25:54 Stunden.

Einen hervorragenden fünften Platz in der Gesamtwertung erreichte Wolfgang Keller vom Skiclub Gosheim beim Rennen über 60 Kilometer in 4:22:48 Stunden.

Als nächster Höhepunkt steht für Christian Winker in zwei Wochen der Flug nach Peking zu den Paralympics an. Als Skitechniker ist er im nordischen Bereich für das Material der Sportler verantwortlich. 150 Paar Ski wurden bereits auf den Weg nach Peking geschickt.