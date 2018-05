Simon Niebel gewinnt 7. Primtal Open

Der Tennisclub Spaichingen hat zum siebten Mal die Primtal Open ausgerichtet. Es trafen sich 30 Spieler, um sich in den Klassen Aktive, 40+ und 50+ zu messen und um Spielpraxis für die bevorstehende Saison zu sammeln.

In allen Spielen wurde mit Fairness, Ausdauer und sportlichem Ehrgeiz um den Sieg gekämpft. Nach den beiden Turniertagen mit spannendem und Tennissport standen am Sonntagnachmittag die Gewinner fest und konnten neben den Ranglistenpunkten Sachpreise mit nach Hause nehmen.

Turnierorganisatoren Steffen Aicher und Florian Mauthe wurden unterstützt vom WTB-Oberschiedsrichter Viktor Goerzen. Sie konnten am Sonntagmittag eine positive sportliche Bilanz ziehen und freuten sich über den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Auch die sehr gut gerichteten Tennisplätze wurden lobend erwähnt.

Herren A: Fünf Teilnehmer spielten in zwei Gruppen gegeneinander. Im Finale standen am Ende Adrian Gött (TC Spaichingen) und Simon Niebel (TC Herrenzimmern). Das sehr gute Spiel bot alles was, man von einem Finale erwartet. Zunächst startete Gött mit seinem gewohnt druckvollen Spiel und ließ Niebel keine Chance. Gött sicherte sich den ersten Satz mit 6:1. Nach einer Pause erhöhte Niebel seinerseits den Druck und zwang Gött dadurch zu Fehlern. Gött fand dann wieder zu seinem Spiel zurück, musste aber den zweiten Satz Niebel mit 4:6 überlassen. Im Match-Tiebreak spielte Niebel souverän und nahezu fehlerlos und gewann das Finale mit 10:8.

Herren B: Bei den Herren B waren es vier Teilnehmer. Hier spielte jeder gegen jeden. In dieser Gruppe dominierte Maximilian Hermle (TC Herrenzimmern) mit drei Siegen. Niklas Falke (TC Spaichingen) sicherte sich im letzten Spiel noch den dritten Platz. Mit 6:3/4:6/10:7 gewann er gegen Philipp Böhme (TC Tuttlingen). Zweiter wurde Simon Rodriquez Ebert (TC Tuttlingen).

Herren 40 A: In dieser Gruppe spielten die vier Teilnehmer jeder gegen jeden. Am Sonntag gab es dann trotzdem ein kleines Finale, da die beiden ungeschlagenen Hartmut Wenzler (TC Frittlingen) gegen Uwe Mayer (TC Spaichingen) antreten durften. Das Spiel wurde anfangs von Mayer dominiert und so stand es nach guten und langen Ballwechseln 5:1 für den Spaichinger. Wenzler kam dann immer besser ins Spiel und verlor zwar den ersten Satz mit 3:6, startete dann aber mit mehr Druck in den zweiten Satz und führte mit 3:0. Mayer überzeugte dann aber wieder mit einem variableren Spiel und erhöhte wieder den Druck und gewann somit das letzte Gruppenspiel mit 6:3 und 6:3. Im Spiel um Platz drei standen sich Martin Zimmerer (TC Dettingen-Wallhausen) und Oliver Rapp (HTC Harthausen) gegenüber. Diese Partie entschied Rapp für sich mit 6:3/6:2.

Herren 40 B: Diese Konkurrenz wurde im K.o.-System ausgetragen. Der an eins gesetzte Michael Geser (TC Spaichingen) traf nach zwei Runden auf den an zwei gesetzten Thilo Schwarz (TC Deißlingen-Lauffen). In diesem Finale dominierte zunächst der erfahrenere Spieler Schwarz und gewann den ersten Satz klar mit 6:0. Im zweiten Satz legte Geser an Tempo zu und kam immer besser ins Spiel. Am Ende musste er sich dann aber mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Schwarz gewann das Finale mit 6:0/6:4

Herren 50: Hier kam es zum Finale der zwei Gruppensieger Roland Karwig (SV Durchhausen) und Stanislaw Rapala (TC Herrenberg). Beide duellierten sich mit langen Ballwechseln. Am Ende sicherte sich Karwig mit 6:1/6:3 den Sieg.