Silicon-Valley der Zerspanung auf dem Heuberg

Am 9. Mai besuchte die Technikerklasse mit ihrem Lehrer Achim Schellenbaum die Firma Hipp Präzisionstechnik in Kolbingen. Die Firma Hipp ist bekannt als innovative Firma mit hoher Fertigungstiefe und branchenübergreifender Lieferant von Drehteilen, Frästeilen und Baugruppen. Die Führung wurde geleitet vom Technischen Geschäftsführer Helmut Dreher.

Während der Führung erhielten die Besucher Einblicke in verschiedene Produktionsvorgänge, zum Beispiel in der Zerspanungstechnik, genauer der Dreh- und Fräsbearbeitung, und auch in das Schleifen und Läppen sowie die Laserbearbeitung von Bauteilen. Dabei wurde die höchstmoderne Qualitätssicherung sichtbar. Die Firma Hipp verfügt über einen eigenen Reinraum und kann somit den steigenden Anforderungen an die technische Sauberkeit für die Medizintechnik und Luftfahrt gerecht werden. Weiterhin wurde deutlich, dass die Firma Hipp über eine hohe Fertigungstiefe verfügt und Komplettlieferant für Baugruppen ist. Des Weiteren wurde ein eigenes Beratungskonzept Beratung HIPP + etabliert. Diese beinhaltet eine Drei-Schritte-Formel, welche dem Kunden bis zu 20 Prozent Ersparnis bietet und eine hochspezialisierte Beratung, die anhand einer vom technischen Fachmann durchgeführten Potentialanalyse Lieferantenketten qualitativ hochwertig optimiert.

Am meisten beeindruckt hat die Besucher die Möglichkeit der Lieferung von ganzen Baugruppen neben klassischen Bauteilen und das moderne Personalmanagement sowie das hohe Engagement der Mitarbeiter. Ein Schüler der Technikerklasse, Jonas Korb, der bei der Firma Hipp arbeitet, hat anschließend noch einen kurzen Einblick in seine Aufgaben und die Ausbildungsinhalte seiner Technikerausbildung bei der Firma Hipp gegeben, welche er im beruflichen Alltag einsetzen kann.

Die Technikerschüler wie auch die begleitenden Lehrer Herr Hensel und Herr Schellenbaum waren von der Führung und den präsentierten Inhalten begeistert. Der Besuch kann mit den Worten zusammengefasst werden, dass das Silicon-Valley der Zerspanung auf dem Heuberg liegt.