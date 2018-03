Silicea – ein Gegenspieler von Aluminium

Zur Pflege des Immunsystems und zur Vorbereitung auf die späteren Lebensjahre gehört nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen unbedingt die Reduzierung von Aluminium. Ab sofort wird nichts mehr in Aluminium verpackt, weder zum Grillen, noch im Kühlschrank, noch bei anderen Gelegenheiten. Aluminium ist zwar bequem, jedoch leider lebensgefährlich. Nachdem jetzt jahrzehntelange Studien verschiedener Institute, Doktorarbeiten und anderer wissenschaftlicher Untersuchungen vorliegen, sollte man endlich von dem bequemen Unfug der langfristigen Selbstvergiftung wegkommen .

Silicea ist hier ein wichtiger Gegenspieler. Silicea ist eine im Körper vorkommende biochemische Substanz. Sie kommt vor allem bei Erkrankungen der Schleimhäute, des Lymphsystems, der Haut und des zentralen Nervensystems zum Einsatz. Heilerde ist deshalb nicht umsonst so wirkungsvoll, denn es besitzt einen hohen Anteil an Silicea. Heilerde ist ein Gegenspieler für alle uns belastenden Schwermetalle. Heilerde ist ein leicht einzunehmendes Pulver, welches uns in den verschiedensten Anwendungsbereichen nur Gesundheit schenkt – ohne Nebenwirkungen. Für ältere Menschen fast Pflicht.

Es ist traurig, aber wahr, dass bei den schlechten Lebensmitteln, die uns angeboten werden, in unserer Biochemie Mängel entstehen. Allein unsere Leber führt täglich 4900 verschiedene chemische Prozesse durch, die durch unsere Nahrung nicht mehr unterstützt , sondern behindert werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in ausreichender Menge zu uns nehmen, um eine gesunde Verstoffwechslung unserer Nahrung zu erzielen.

Silicea ist deshalb besonders wichtig, weil es ein Gegenspieler von Aluminium ist und niemand mehr im Alter daran denkt, dass eine Demenz sowie andere Alterskrankheiten damit zusammenhängen können.

In der Homöopathie ist uns schon seit Jahrhunderten bekannt, dass Silicea bei Spannungskopfschmerz, Zahnschmerzen, Karies, Zahnfleischentzündung, vor allen Dingen Haarausfall, bei offenen Beinen und Hämorrhoiden immer ein stark wirkungsvolles Mittel ist.

Die gesundheitsbewusste Hausfrau und Mutter weiß, ohne Silicea kommt sie in ihrem innerfamiliären Gesundheitsdienst nicht aus. Ob es die Einnahme von Heilerde ist, Umschläge oder die Zugabe zu Joghurt - zur Gesunderhaltung der Familie ist es unerlässlich.

Jeden Tag etwas Zeit für die Gesundheit aufbringen

Bei Furunkeln, Abszessen und Akne sowie der Störung des Wachstums der Hautanhangsgebilde wie Haare oder Fingernägel, können hier wahre Wunder geschehen. Und es trifft hier mit Sicherheit das Zitat von Pfarrer Kneipp zu: „Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern.“

Deshalb überprüfen Sie bitte sich selbst, ob Sie einen Mangel haben.

Für Menschen, die oft frieren, kalte Hände und Füße haben und auch psychisch schlecht drauf sind, und auch leicht zu Erschöpfungen neigen, ist es allemal wert, sich mit Silicea terra zu beschäftigen. In der Homöopathie ist Silicea ein bewährtes Kindermittel und ein typisches Konstitutionsmittel , das bei Erschöpfungszuständen, schwachen Nerven und bei Kopfschmerzen Anwendung findet.

Man sollte nicht alle Gesundheitsstörungen bei Kindern als ADHS abtun, sondern zuerst einmal die allereinfachsten Dinge prüfen – viele Eltern werden erstaunt sein, dass ihre Kinder durch schlechte Ernährung (zu viel Zucker, zu viel Fett) nur einen Mangel haben, den man beheben kann ohne chemische Hämmer. Vielen verzweifelten Eltern konnte ich helfen, indem wir zuerst eventuelle Mangelerscheinungen bei den Kindern abgeklärt haben (und grundsätzlich immer fündig wurden). Beweisbar habe ich Kinder als ADHS-Patienten bekommen – einer Krankheit, mit der sie abgestempelt waren, jedoch tatsächlich nicht hatten – und nun wieder vernünftig in den Klassenverband integriert werden konnten zur Zufriedenheit aller Beteiligter.