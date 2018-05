Silas Dufner fÃ¼hrt jetzt das Jugendtreff-Team an

In der Hauptversammlung des Jugendtreffs Denkingen fand eine Umstrukturierung statt, sodass die gesamte Vorstandschaft neu gewählt wurde. Marc Bertszinn gab das Amt des ersten Vorsitzenden in jüngere Hände. Einstimmig wählten die 19 anwesenden Mitglieder Silas Dufner für zwei Jahre zu ihrem ersten Vorsitzenden.

Der bisherige zweite Vorsitzende Markus Brosman übernahm das Amt des Kassierers von Benjamin Thieringer. Zweiter Vorsitzender wurde Lukas Esser. Schriftführer Nico Lenhard wurde im Amt bestätigt. Zu Beisitzern für ein Jahr wurden gewählt: Marc Bertszinn, Nico Buck, Jonas Dressler, Lisa Haug und Cornelius Debler.

Durchweg konnte man aus allen Berichten entnehmen, dass der Jugendtreff Denkingen sehr gut funktioniert. Als Vertreter der Gemeinde lobte Gemeinderat David Dreher die Jugendlichen für ihr Engagement und das gute Miteinander. Seines Wissens sei dies der einzige Jugendtreff im ganzen Umkreis, der sich ohne Probleme selbst verwaltete.

In seinem Rückblick nannte der bisherige Vorsitzende Marc Bertszinn zuerst eine kleine Statistik. Der Jugendtreff hat insgesamt 190 Mitglieder, davon sind 101 aktive und 89 passive Mitglieder, die alle über 18 Jahre alt sind. Von den 101 aktiven Mitgliedern, die sich am Vereinsleben beteiligen, sind 30 unter 18 und 71 über 18 Jahre alt. Leider fänden jüngere Jugendliche ab 14 Jahren derzeit nicht den Weg zum Jugendtreff.

Bei einigen Arbeitsdiensten wurde wieder Großputz, Gartenpflege, Entrümpelung des Kellers und Instandsetzungen im Jugendtreff getätigt. Desweiteren wurde im oberen Stockwerk komplett ein neuer Laminatboden verlegt. Neben dem Besuch von Veranstaltungen befreundeter Gruppen wurden auch die selbst organisierten Mai- und After-Party zu einem vollen Erfolg.

Megafest mit 500 Besuchern

Auch am Kinderferienprogramm habe man sich wieder beteiligt. Im November stieg dann das 22. Megafest als Höhepunkt im ganzen Jahr. Es war jedoch nicht so gut besucht wie die Jahre zuvor. Trotzdem feierten 500 Besucher mit.

Den Vorsitzenden freute es besonders, dass im Gegensatz zu früheren Jahren mehr Helfer beim Ab- und Aufbau mit dabei waren. Bertszinn bedankte sich ganz besonders bei allen Helfern, die rund um das Megafest im Einsatz waren. Leider sei es in der heutigen Zeit sehr schwer ein Fest mit schwarzen Zahlen zu schreiben.

Auch die Fasnet gehört zur Tradition des Jugendtreffs. Auf der Suche nach einem neuen Bauplatz für den Fasnetswagen, hatte Rosa Nebenführ ein Grundstück zur Verfügung gestellt.

Mit dem zweistöckigen Wagen besuchte man die Umzüge in Spaichingen, Denkingen, Gosheim und Mahlstetten. So wurde die Fasnet mit der stattlichen Teilnehmerzahl von 50 Personen wieder zu einem großen Erfolg. „Desweiteren freut es mich, dass es mit unserem Dienst im Jugendtreff super funktioniert. Jede Woche ist dieser besetzt und die Bude gut besucht“ so der scheidende Vorsitzende.

Schriftführer Nico Lenhard ergänzte die Ausführungen von Marc Bertszinn, während Kassier Benjamin Thieringer von einem größeren Minus in der Kasse berichten musste. Ein kleiner Notgroschen sei indessen noch vorhanden, sagte der Finanzbeauftragte.

Maurice Bronner bedankte sich beim Vorsitzenden Marc Bertszinn für seine geleistete Arbeit im Jugendtreff. „Ich bin selbst sehr stolz darauf, dass es im Jugendtreff so gut funktioniert“, sagte er.