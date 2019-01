Sigmaringen setzt auf drei Standorte

Just in die heftige Diskussion um die Schließung des Spaichinger Klinikstandorts mit Verlagerung nach Tuttlingen und Ausbau der ambulanten Versorgung platzt eine Nachricht aus dem Nachbarlandkreis: Das Land fördert die Klinik mit drei Standorten im Landkreis Sigmaringen mit Investitionszuschüssen. Ein Plankrankenhaus, drei Standorte. Mit dem festen Willen, damit in die Zukunft zu gehen. Für ihr Konzept bekommen sie Lob vom Sozialminister. Wie machen das die Sigmaringer?

Zunächst ist die Ausgangsstruktur eine andere als im Kreis Tuttlingen: Im Jahr 2014 hat die Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH) 51 Prozent der Anteile gekauft. Im Gegensatz zu aktiennotierten Gesundheitskonzernen ist also nicht Ziel, möglichst Gewinn für Aktionäre zu machen, sondern Überschüsse fließen in die Kliniken oder auch SRH-Hochschulen zurück. Die restlichen 49 Prozent der Anteile halten der Landkreis Sigmaringen und der Spitalfonds Pfullendorf.

Laut Beobachtern setzt sich die Sigmaringer Landrätin sehr für die dezentrale Struktur an drei Standorten ein. Betont wird aber auch, dass die drei Standorte eng zusammenarbeiten, und das Konzept sieht neben der Grund- und Regelversorgung an allen drei Standorten jeweils eine besondere Spezialisierung vor. Die Zusammenarbeit bezieht sich auch auf das ärztliche Personal - also die neuen Chefärzte - die dann für alle drei Standorte zuständig sind. Und: je nach Spezialisierung werden Schwerpunkte an einem der drei Standorte gebildet.

So sieht das 2017 verabschiedete Konzept aus: Sigmaringen mit seinen rund 383 Betten, davon allerdings 73 in der großen psychiatrischen/psychosomatischen Abteilung, ist das Kopfkrankenhaus. Hier gibt es eine Intensivstation, an den beiden anderen Standorten, an denen ebenfalls - einfachere Fälle - operiert wird, nur Überwachungsstationen. Alle besonders schwierigen Operationen, etwa beim Spezialgebiet Gefäßchirurgie, werden folglich in Sigmaringen gemacht. Auch Spezialdiagnostik erfolgt in Sigmaringen. Sigmaringen ist folglich regionaler Regelversorger mit Schwerpunktleistungen, Bad Saulgau und Pfullendorf dienen der wohnortnahen Grundversorgung mit Spezialbereichen. An allen drei Standorten gibt es Notaufnahmen – im Bedarfsfall mit Verweis auf einen der anderen Standorte. Das soll auch so bleiben, Abschläge werden im Gesamtklinikum aufgefangen.

Auch an den beiden kleinen Standorten, Pfullendorf mit 60 Betten, Bad Saulgau mit 80 Betten, gibt es Allgemeine Unfall- und Gefäßchirurgie mit Anästhesie, in Pfullendorf eine medizinische Klinik und Schlaflabor, in Saulgau eine Gynäkologie/Geburtshilfe für die sanftere Geburt, eine innere und eine Orthopädische Unfallchirurgie. In Pfullendorf ist die Altersmedizin angesiedelt, verzahnt mit den anderen beiden Standorten. Sigmaringen hat die zertifizierten Zentren, Onkologie, Schlaganfall und einiges mehr.

Das Land akzeptiert das Konstrukt: ein Plankrankenhaus, drei Standorte, Budgetverhandlungen werden für das eine Plankrankenhaus geführt.

Und? Funktioniert das Konzept? Ja, sagt auf unsere Anfrage Geschäftsführerin Melanie Zeitler-Dauner, es habe sogar eine Fallzahlensteigerung auf 20 000 stationäre Fälle gegeben, zum Teil kämen die Patienten auch aus anderen Landkreisen, dazu kommt eine onkologische Tagesklink mit bis zu 42 Plätzen.

Dieser Tage kam der Zuschussbescheid des Landes für Bauinvestitionen von insgesamt 130 Millionen Euro. Momentan geht es aber um eine Charge von 60,5 Millionen Euro, das Land hat vor wenigen Tagen 33 Millionen Euro zugesagt. Die Verlässlichkeit des Konzepts überzeuge auch das ärztliche Personal.