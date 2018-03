Siege für Spaichinger Fußballerinnen

Die D- und C-Juniorinnen des SV Spaichingen haben an den Mädchenturnieren des SV Beffendorf in der Oberndorfer Neckarhalle teilgenommen. Sie konnten beide ungeschlagen und ohne Gegentreffer den Turniersieg feiern. Das teilt der Verein mit.

Die D-Juniorinnen starteten am Vormittag ins Jeder-gegen-Jeden Turnier mit sechs Mannschaften. Gegen den SV Waldmössingen, den SV Beffendorf, die SGM Heuberg und den TSV Laufen gingen die Primstädterinnen als Sieger vom Feld. Aus dem letzten Spiel gegen die SGM Mariazell benötigten die SVS-Mädchen mindestens 1 Punkt für den Turniersieg. Trotz zahlreicher Chancen wollte kein Ball im Netz landen, so dass es am Schluss noch spannend wurde, da es aufgrund eines Handspiels im Strafraum einen Siebenmeter für die Mariazellerinnen gab. Doch die Torhüterin des SV Spaichingen wehrte den Strafstoß souverän ab und sicherte so den Punkt zum Turniersieg. Freudestrahlend nahmen die Mädchen bei der Siegerehrung ihre Pokale entgegen.

Am Nachmittag spielten die C-Juniorinnen mit acht Mannschaften in zwei Gruppen ihr Turnier. Der Start für die SVS-Mädchen gestaltete sich holprig. Gegen die SGM Rexingen und die SGM Heuberg I kamen sie trotz guter Möglichkeiten zu keinem Torerfolg und trennten sich jeweils 0:0. So musste im dritten Spiel gegen die Spvgg Bochingen ein Sieg her, um als Gruppenerster ins Finale einzuziehen. Endlich war der Knoten geplatzt und der erste Sieg gelang. Im Finale gegen den TSV Hochmössingen spielten die Spaichingerinnen taktisch klug. So gelang es ihnen, die Spielmacherin des Gegners fast komplett aus dem Spiel zu nehmen und nach Ballgewinn Torchancen herauszuspielen. Verdient führte dies zum 1:0 , welches die Mädchen noch ausgiebig feierten.