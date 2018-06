Sieben Millionen Mal Freude im Schuhkarton

Die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die in diesem Jahr zum 21. Mal stattfindet, startet jetzt. Die Päckchen können bei verschiedenen Stellen abgegeben werden (siehe Kasten).

Seit dem ersten Aufruf im Jahr 1996, Geschenkpäckchen für bedürftige Kinder zu packen, wurden allein im deutschsprachigen Raum über sieben Millionen Schuhkartons gesammelt und vorwiegend an Kinder in Osteuropa verteilt, so eine Pressemitteilung der Organisation „Geschenke der Hoffnung“.

Auch in diesem Jahr findet die Aktion auch in unserer Region wieder statt. Die Päckchen können bis zum 15. November abgegeben werden.

„Seit zwanzig Jahren erleben Kinder rund um den Globus, wie Glaube, Hoffnung und Liebe durch einen Schuhkarton für sie greifbar wird“, fasst Sonja Durach, die die Aktion in unserer Region organisiert, den Grundgedanken der Aktion zusammen. „Die meisten Mädchen und Jungen leiden unter vielfältigen Entbehrungen. Ein liebevoll gepackter Schuhkarton, der von Menschen vor Ort überreicht wird, schenkt in dieser Situation Hoffnung und drückt Zuneigung aus“.

Mitmachen sei ganz einfach: Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben oder vorgefertigten Schuhkarton unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Das Päckchen mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Und alles zusammen mit einer Spende von acht Euro abgeben.

Die Päckchen können an folgenden Stellen abgegeben werden: Brigitte Maria Maier, Seestr. 8, 78579 Neuhausen; Ruth Maier, Nordfeld 2, 78647 Trossingen; Stefanie Amann, Lindenstr.4, 78600 Kolbingen; Andrea Voß, Bogenstr. 18, 78564 Wehingen; Manuela Petrella, Erlenweg 3, 78573 Wurmlingen; Rosalinde Opinc, Max-Planck Str. 34, 78549 Spaichingen; Kindergarten Hausen o.V.; Kinderhaus Frittlingen. Informationen gibt es unter www.weihnachten-im-

schuhkarton.org oder 030 - 76 883 883. (pm)