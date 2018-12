Sicherheitsmaßnahme: Birken an der Schuraer Straße gefällt

An der Schuraer Straße in Spaichingen hat die Stadt am Montag mehrere Birken am Straßenrand fällen lassen. Auf Höhe des Stadions auf der Seite des Wohngebiets arbeiteten die Bauhof-Mitarbeiter unter Leitung eines Facharbeiters für Baumpflege – dafür wurde kurzzeitig die Fahrbahn in Richtung Trossingen gesperrt. „Die Birken sind zu hoch geworden, die Abholzung ist eine reine Sicherheitsmaßnahme“, sagt Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher. Einige der Bäume seien zudem im inneren morsch gewesen, die Birken seien Gefahr gelaufen, bei einem Sturm umzuknicken.

Bäume werden nachgepflanzt

Auf der einen Seite die vielbefahrene Straße, auf der anderen die Privatgrundstücke – die Stadt habe sich auf Grund dieser Situation für den Abschlag entschieden. „Die Bäume werden eins zu eins nachgepflanzt“, sagt Schuhmacher. Für die Neupflanzung habe sich die Stadt für stabilere und kürzer wachsende Bäume entschieden. Außerdem verweist die Stadt auf weitere Anpflanzungen. Demnach seien in den vergangenen vier Wochen mehr als 40 Bäume im Stadtgebiet gepflanzt worden.