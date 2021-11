Serie Herbstkonzert: „Eine Freude Glenn Miller zu spielen“

Die Stadtkapelle plant ihr Herbstkonzert mit den besten Stücken aus den vergangenen Jahren für den 20. November in der Stadthalle. Karten können nur am Samstag, 6. November und Samstag, 13. November bei „Grimms Lesen und Genießen“ erworben werden. Vor Konzertbeginn stellen die Musiker in einer Serie ihre liebsten Stücke vor. Diese Woche mit Wolfgang Dreher (Foto: privat):

Mein Lieblingsstück des diesjährigen Herbstkonzerts ist „In the mood“ von Glenn Miller. Typisch für Glenn Miller ist der sogenannte Miller Sound. In seiner 1937 gegründeten Big Band erweiterte er das Saxophonregister bestehend aus je zwei Alt- und Tenorsaxophone durch eine Klarinette, die die führende Stimme spielt. Dadurch unterschied er sich von anderen Big Bands und das machte sicherlich einen Teil seines großen Erfolgs aus. Für mich als Saxophonist ist es immer wieder eine Freude Stücke von Glenn Miller zu spielen und diese Arrangements begleiten mich während meiner gesamten Zeit bei der Stadtkapelle . Es wird sicherlich ein toller Abschluss des diesjährigen Konzerts.