Sensation: Nikolaus schwebt per Hubschrauber ein

Unsere kleine Serie über die Spaichinger Modefirma Sora und ihren schillernden Chef erhält hiemit einen kleinen Nachklapp, denn ein Leser hat sich an eine weitere Episode erinnert.

Manfred Ulmer, der dieser Tage 100 geworden wäre, war ein leidenschaftlicher Flieger. Und er hatte eine Schwäche für verrückte Sachen. Vor allem dann, wenn man anderen damit eine Freude machen konnte.

An einen nicht alltäglichen Auftritt dieser Art erinnert sich Hans Volk, der Mitte der 70er Jahre die Trossinger Filiale des Kaufhauses BARO geleitet hat, noch ganz genau. Denn er war derjenige, der die „Schnapsidee“ umzusetzen hatte, den Nikolaus auf dem Trossinger Marktplatz einfliegen zu lassen. In einer Zeit, wo ein Hubschrauber außerhalb vom Militärischen noch die absolute Ausnahme am Himmel war. Und die behördliche Landegenehmigung alles andere als ein Spaziergang. Doch irgendwann war man am Ziel.

Womit sich der Sora-Hubschrauber vom „Tower“ des Spaichinger „Margarethenhofs“ aufmachen konnte zum Schwenninger Flugplatz, wo er mit den vom Kaufhaus BARO gestifteten Waren beladen wurde. Samt Nikolaus und Ruprecht folgt man von dort zum Markplatz nach Trossingen, wo rund hundert Kinderaugenpaare gebannt zum Himmel schauten. Das laut knatternde Ungetüm senkte sich nach und nach auf den Boden und der Wirbelwind des Rotors kam nach einer gefühlten Ewigkeit schließlich zum Erliegen.

„Das war eine Sensation“, so Hans Volk. Auch für die Kindergärtnerinnen und die zahlreichen Mütter, die dieses Spektakel mitverfolgt haben.

Dieselbe Aktion lief 1977 übrigens auch auf dem Spaichinger Marktplatz, wie in den Annalen dieser Zeitung nachzulesen ist.

Die Bodenhaftung hat der spendable Ulmer übrigens trotzdem nicht gänzlich verloren, wie ein Geburtstagsphoto von seinem 60ten anno 1980 beweist, das dieser Tage zufällig aufgetaucht ist.