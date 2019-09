Seniorenunion spricht sich für Klinikstandort Spaichingen aus

In einer gemeinsamen Vorstandssitzung des Kreisverbands der Seniorenunion (SU) mit dem neugewählten Vorstand der CDU-Kreistagsfraktion haben die Teilnehmer einhellig an die Entscheidungsträger appelliert, den Klinikstandort Spaichingen zu erhalten und womöglich die Ansätze in der Altersmedizin und der Kurzzeitpflege auszubauen.

Neben einer Notfallaufnahme müsste auch die Naturheilkunde unbedingt einen Nischenplatz in der Primstadt finden. Roland Ströbele, Vorsitzender des SU-Kreisverbands, betonte, dass er nicht an die „Allmacht der großen Zahl“ glaube, denn in seiner langen politischen Laufbahn habe er erfahren, dass auch eine kleinere Einheit erfolgreich betrieben werden könne, wenn das Konzept stimme. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Klaus Schellenberg, berichtete dazu, dass der Kreistag Ende September in einer Sondersitzung über das Thema beraten werde. Aber weil der Sozialminister des Landes zurzeit den Konzentrationsprozess im Gesundheitswesen weiter anheize, könne er allerdings keine Wunder versprechen.

Dem Seniorenchef Ströbele ist es auch ein wichtiges Anliegen, dass in jeder Kommune des Kreises ein „Kümmerertelefon“ etabliert werden soll, damit sich Hilfe suchende Senioren unbürokratische Unterstützung holen können. Angesichts der wegbrechenden Dienstleistungsstrukturen sei im ländlichen Bereich vermehrt Beratungsbedarf vorhanden. Überhaupt solle man von kommunaler Seite die Begegnungen von Jung und Alt fördern und gegen die Vereinsamung Konzepte entwickeln.

Eine große Sorge für die ältere Generation sei die prekäre hausärztliche Mangelsituation. Der neu gewählte Seniorenbeauftragte des Kreises, Anton Stier, schlägt deshalb vor, die Rahmenbedingungen für „Landärzte“ zu verbessern, zum Beispiel durch die Vergabe von Stipendien.

Kreistagsmitglied Bernhard Schnee findet die Idee eines lokalen Telefons gut, betont jedoch auch gleichzeitig, dass der Landkreis schon einige Dinge in der Seniorenarbeit bewegt habe. Als positives Beispiel sieht er die erfolgreiche Arbeit von „Mikado“ an. Der Immendinger Bürgermeister Markus Hugger meinte zum Problem der Versorgung von Seniorenhaushalten im ländlichen Bereich, dass man natürlich auch alte Gewohnheiten verändern müsse, zum Beispiel könne man auch einen Bringservice in Anspruch nehmen. Für spezielle Maßnahmen in den Gemeinden, wie zum Beispiel Barrierefreiheiten, müssten sich die jeweiligen Kommunen selbst bemühen. Die mancherorts betriebenen Gemeinschafts-Dorfläden seien leider eine Hängepartie, auch beim Erhalt von Dorfwirtschaften stoße man immer wieder auf den Mangel an Pächtern und Fachpersonal.

Als konkrete Maßnahme „wider die Vereinsamung im Alter“ bietet der Kreisverband – auf die Initiative von Walter Kümmerlen – in der zweiten Oktoberhälfte wieder eine Ausfahrt an. Ein besinnlicher Jahresabschluss mit Nikolausbesuch auf dem Dreifaltigkeitsberg wird von Gerhard Klöck am 4. Dezember um 14 Uhr organisiert.