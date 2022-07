Seniorenfreizeit der Evangelischen Kirchengemeinde

Die Evangelische Kirchengemeinde Spaichingen veranstaltet von Montag, 19., bis Samstag, 24. September wieder eine Seniorenfreizeit. Die Fahrt geht ins Altmühltal, nach Beilngries / Paulushofen. Die Gruppe ist dort für die ganze Woche in einem Hotel mit Vollpension untergebracht, der Koffer muss also nicht jeden Tag neu aus- und einpackt werden. Es werden jeden Tag kurze Ausflüge in die nähere Umgebung unternommen, auch wird es einen Ganztagesausflug nach Regensburg geben. Wichtig ist der Kirchengemeinde für diese Freizeit eine gute Gemeinschaft, eine Besinnung begleitet die Teilnehmenden jeden Tag, abends bestehen Möglichkeiten zu Spielerunden und gemütlichem Beisammensein. Wer Interesse an dieser Freizeit meldet sich in der ersten Augustwoche beim evangelischen Pfarramt. Es sind noch einige Doppelzimmer und wenige Einzelzimmer frei. Kosten pro Person im DZ 470 Euro, im EZ 530 Euro.