Senioren gondeln mit der Rikscha durchs Städtle

In Rottweil schon bewährt und beliebt, kommen die Bewohner und Bewohnerinnen des Altenzentrums St. Josef jetzt auch in den Genuss einer Fahrradriksch, und zwar unter anderem durch Spenden. Bis zu zwei Bewohner/innen können in der Fahrradrikscha Platz nehmen, die dann E-Bike-betrieben von einem Fahrer oder einer Fahrerin fortbewegt wird.

Die Fahrradrikscha ist für den Straßenverkehr zugelassen und somit können die Bewohner ihre Stadt Spaichingen in einem größeren Radius erkunden und genießen, als es ihnen bisher möglich war. Sarah Keller, die Leiterin des Altenzentrums, ist glücklich über diese Anschaffung da sie die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner erweitert, so eine Pressemitteilung.

Nach einer Unterweisung können sowohl Bedienstete des Altenzentrums, als auch Angehörige der Bewohnerinnen die Fahrradrikscha nutzen. Auch gibt es unter anderem die Möglichkeit, das JuFaM-Projekt (Junge Freunde für andere Menschen) wieder aufleben zu lassen, in dem Schülerinnen des Gymnasiums Spaichingen oder auch weitere Ehrenamtliche die Fahrradrikscha nutzen und Bewohnerinnen des Altenzentrums St. Josef spazieren fahren.

Die Finanzierung dieses Projekts erfolgte zum Großteil über Spenden. Das Gesamtvolumen betrug 11550 Euro, wovon 7400 Euro über Spenden abgedeckt wurden. Der Restbetrag wurde von der Stiftung St. Franziskus als Träger des Altenzentrums St. Josef getragen. Als Spender unterstützten dieses Projekt die Fa. Schierding.one GmbH in Spaichingen mit einem Betrag von 5000 Euro, die Bürgerstiftung Spaichingen mit dem Betrag von 1000 Euro und die Angehörigen Binder und Joisten.

„Es ist eine tolle Sache, dass durch dieses Projekt die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenzentrums mobiler sind und somit noch besser in das Stadtbild und das Gemeinwesen der Stadt Spaichingen integriert werden können. Deshalb hat sich die Bürgerstiftung Spaichingen sehr gerne an diesem Projekt mit einer Spende beteiligt“, sagt Michael Wientges, Vorsitzender der Bürgerstiftung Spaichingen.

Sarah Keller sagte im Namen der Stiftung und der Bewohner „ein herzliches Vergelt’s Gott“.