Seit 40 Jahren sind Gebrauchte „in“

Auch der Radfahrerverein in Spaichingen kann dieses Jahr ein Jubiläum feiern: bereits zum 40. Mal war er mit seinem Radmarkt im Rahmen des großen Flohmarktes mit dabei.

Der Ablauf ist nicht kompliziert: Leute, die ihr gebrauchtes Rad zum Verkauf anbieten wollen, liefern dieses am Morgen um 7 Uhr an und erhalten einen Ausweisschein. Der Verkauf und die Beratung erfolgt durch ein Team des Vereins, die auch einen kleinen Service wie Luftpumpen und anderes anbieten. Ab 15 Uhr können die Leute mit den Ausweisscheinen wieder kommen und haben entweder gegen ein kleines Entgelt an den Verein ihre Räder verkauft oder nehmen sie wieder mit. Viele holen die nicht verkauften Fahrräder gar nicht mehr ab, damit der Verein diese an Bedürftige, wie das Kinderdorf Tuttlingen, spenden kann. Dieses Mal gehen die übrigen Fahrräder mit einer Hilfslieferung in den Osten mit.

„Wir konnten bis zum Mittag schon über 100 Fahrräder verkaufen“, freut sich Manfred Werner. Die Käufer würden bereits ab 7 Uhr Schlange stehen, um ein Schnäppchen zu machen. „Die Leute freuen sich, wenn sie für einen günstigen Preis ein Fahrrad bekommen.“ Besonders Kinderfahrräder seien gefragt.

Manfred Werner betreut seit 1983 den Radtreff des Vereins und ist Mitorganisator des Radmarkts. Dieser wurde 1973, vom damaligen Bürgermeister Albert Teufel angeregt, aus der Taufe gehoben. „Wir dachten, wir probieren es mal. Und es hat geklappt“, sagt Manfred Werner. Der Radmarkt sollte eine Bereicherung für den Flohmarkt darstellen, dafür wird ihnen von der Stadt auch die Standgebühr erlassen. Die gebrauchten Fahrräder waren schon damals sehr begehrt und der Radmarkt so von Anfang an ein großer Erfolg.