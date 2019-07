Seit 150 Jahren treffen sich die Generationen beim Heimatfest Spaichingen

„Wir starten durch … und dies wortwörtlich“ Aus einer riesigen Saturnrakete, welche sich aus der Versenkung (Musikergraben) unter den Sphären- Klängen der Spaichinger Stadtkapelle erhoben hat, stieg Cheforganisator Axel Kästner in der voll besetzten Stadthalle Spaichingen am Samstagabend aus der Rakete. Ein Festabend mit tollen Programmpunkten wurde eröffnet.

„Es ist ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit“. Dieser berühmte Spruch des Astronauten Neil Amstrong brachte Axel Kästner in Verbindung zu dem Heimatfest. Fast auf den gleichen Tag vor 50 Jahren fand das historische Ereignis statt. Axel Kästner ging auf die Historie dieser Zeit näher ein. In den sechziger Jahren herrschte der Kalte Krieg zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion. Die UdSSR war den Amerikaner voraus, denn 1957 umkreiste der „Sputnik“ die Erde. Der damalige US-Präsident J.F. Kennedy setzte das ehrgeizige Vorhaben durch, noch in diesem Jahrzehnt den Mond zu betreten. Am 21. Juli 1969 betrat der erste Mensch den Mond.

Seit 150 Jahren wird jährlich das große Heimatfest in Spaichingen gefeiert. Es gilt die Tradition fortzuführen und die Kontakte unter den Generationen zu fördern. Mit 125 Personen stellte der Jahrgang 1939 die stärkste Gruppe. Er bedankte sich bei allen Jahrgängen für die großartige Unterstützung. Besonderer Dank galt den Jahrgängen 1967 und 1968 für die Unterstützung mit Rat und Tat.

Das gemeinsame Feiern der verschiedenen Jahrgänge sei eine Quelle des Zusammenlebens in der Stadt, sagte Bürgermeister Georg Schuhmacher. „Dies ist Tradition und ein echtes Kulturgut“, ergänzte er.

Miriam Nürnberger führte nach den offiziellen Worten als Moderatorin durch das Programm.

Den Anfang der Show machten die Mädchen des Turnvereins mit einem anspruchsvollen Tanz und akrobatischen Einlagen. Die Jahrgänger aus dem benachbarten Balgheim liesen es so richtig krachen mit ihrem Tanzauftritt.

Als Orchester von der New Yorker Metropoliten Opera gaben der Jahrgang 1949 eine herrliche Persiflage auf die „Tritsch-Tratsch-Polka“ von Johann Strauss. Das Publikum war begeistert, so dass die Akteure nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen durften. Für nicht weniger Begeisterung und Applaus sorgte der Auftritt der Männer des Jahrgangs 1969 mit ihrer Revue „Cabaret“ mit Frack, roter Fliege und Zylinder in Anlehnung von die Bühnenshow von Liza Minnelli.

Die Jahrgänger 1959 machten eine Zeitreise von 1959 bis 1969. Als erste moderierten zwei antike Soldaten aus der die Filmlegende „Ben Hur“. Dann knatterte zu dem Schlager „Marina, Marina“ ein Vespa-Roller in die Halle und nahm im Damensitz die flotte Marina auf dem Rücksitz auf eine Tour mit. In Liverpool gründete sich die legendäre Band The Beatles. Die unvergesslichen Hits wurden dabei zum Besten gegeben. Mit seinem Hit „Song of Summer 69“ von Bryan Adams sorgten die Akteure für helle Begeisterung. Diese wurde dann noch gesteigert durch den Auftritt von Starsänger Freddie Mercury von der unvergesslichen Gruppe Queen.

Zum Schluss der Show kamen alle Jubilare zum gemeinsamen Abschieds Song auf die Bühne.

Die Tanz-und Showkapelle „Intakt“ aus Rottweil mit ihrer Gesangssolistin Tati Mietsche und dem Gesangssolisten Päddy Schöndienst spielten dann unermüdlich mit ihren Hits und Songs zum Tanz auf, so dass noch bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert wurde. Die Bewirtung hatte die Freiwillige Feuerwehr übernommen.