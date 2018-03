Segenswünsche für Christina Herrmann

Seit Schuljahresbeginn leitet Christina Herrmann die Grundschule Denkingen. Nun wurde sie vom Staatlichen Schulamt Konstanz durch Schulrat Stephan Wohlgemuth am Mittwochmittag offiziell ins Amt der Schulleiterin eingeführt. Die vielen Gäste der Feierstunde überhäuften die neue Rektorin geradezu mit Glück- und Segenswünschen.

Das Schulkollegium hatte zusammen mit Nora Greiling als stellvertretende Schulleiterin die Feier gestaltet, die von den Schülerinnen Grete Banzhaf (Geige) und Frieda Greiling (Klavier) musikalisch eröffnet wurde. Zu Einstimmung führte die Klasse zwei ein „Kleines Frühlingstheater“ auf.

Statt eine Rede zu halten, führte Schulrat Stephan Wohlgemuth ein Interview mit Christina Herrmann. Da sie aus dem Kollegium der Grundschule kommt, ist sie an der Schule und bei vielen Eltern keine Unbekannte. „Durch das Zwiegespräch werden wir sicher noch etwas mehr über Sie erfahren“, meinte Wohlgemuth. So war zu erfahren, dass sie mit etwa drei Jahren fast Denkingerin wurde, dass sie aus einer Lehrerfamilie stammt und im Kindergartenalter Krankenschwester werden wollte und sogar die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester begann. Es mache sie einfach zufrieden, für andere da zu sein.

Sie arbeitet gerne mit Kindern

In der Freizeit ist sie gerne für ihre Kinder da, liest vorwiegend Krimis und geht als Nordseefan in den Herbstferien gerne auf die Insel Föhr. „Ich bin Lehrerin geworden, weil ich gerne mit Kindern arbeiten wollte. Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen.“ Als Klassenlehrerin trat sie ihre erste Stelle an der Kellenbachschule in Trosingen-Schura an und war gleichzeitig Privatlehrerin für eine 17-Jährige mit Down-Syndrom. Seit 2005 unterrichtet sie an der Grundschule in Denkingen.

Zwei Jahre lang habe sie ihr Vorgänger Wine Sum als seine Stellvertreterin an die Hand genommen und ihr alles Wichtige gezeigt. Zusätzlich habe sie Orientierungsseminare zur Führungskräfteentwicklung besucht, in denen sie ermutigt wurde dranzubleiben und sich als Schulleiterin zu bewerben.

Mit dem Lied „Heute kann es regnen.“ gratulierten die Klassen zwei und vier ihrer einstigen Klassenlehrerin zum neuen Amt.

Aufgabenschwerpunkte im Amt

Die Amtseinführung einer Rektorin ist nicht nur für die Schule ein einschneidendes Ereignis, sie ist auch für die gesamte Gemeinde ein Grund zur Freude, so Bürgermeister Rudolf Wuhrer. Die Gemeinde sei dankbar, dass sich Christina Hermann in einer Zeit, in der vieles nicht rund läuft in der Gesellschaft und sich rasante Veränderungen vollziehen, Verantwortung für die Schule, die Schüler, das Kollegium und das Gemeinwesen übernimmt. Neben dem alltäglichen pädagogischen Auftrag sieht der Bürgermeister auch als Vertreter des Schulträgers drei Schwerpunkte: die Integration von Flüchtlingskindern und Kindern mit Migrationshintergrund; den Weg zur Ganztagsschule mit dem Ziel der Umsetzung im Jahr 2019 und die Digitalisierung mit neuen Unterrichtsmöglichkeiten.

Die Schlüsselgewalt über die Grundschule erhielt die neue Rektorin in Form eines überdimensionalen gebackenen Schlüssels überreicht. Die Elternbeiratsvorsitzende Tanja Simon überbrachte ein Schild für einen „Lieblingsplatz“, wo sich die neue Schulleiterin Ruhe und Kraft für den Alltag holen kann.

Zusammenarbeit mit den Kirchen

Im Auftrag der beiden Kirchen sprach Pater Sabu Palakkal Grußworte und versprach eine gute Zusammenarbeit. Das Wissen, dass an der Schule auch christliche Werte vermittelt werde, sei von großer Bedeutung.

Die Vorsitzende des Freundeskreises Grundschule Denkingen, Andrea Dreher, wünschte, dass die neue „Kapitänin“ des Schiffes Schule das Steuer mit Durchhaltevermögen stets im Griff habe. In gereimter Form gratulierte das Kollegium und wünschte der „Chefin“ viel Kraft, Gelassenheit, stets gute Schüler und einen Bürgermeister mit viel Geld.

In ihren Dankesworten zitierte Christina Herrmann den Industriellen Henry Ford: „Glück ist, das zu mögen, was man muss, und das zu dürfen, was man mag.“ – „Ich habe Glück einen schönen Beruf erlernt zu haben, den ich mag und habe nun noch die Möglichkeit mir „meine Schule“ zu gestalten. Besonders wichtig ist für sie dabei eine gute und gewinnbringende Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen allen am Schulleben beteiligten Personen, was geprägt ist von gegenseitiger Wertschätzung, Toleranz und Respekt. „Ich bin glücklich, dass ich ein so tolles Kollegium habe“.