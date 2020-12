Seelsorgeeinheit passt Weihnachtsgottesdienste an

Bei den Weihnachtsgottesdiensten der Seelsorgeeinheit (SE) Am Dreifaltigkeitsberg wird es aufgrund der aktuellen Lage und Verordnungen zu einigen Veränderungen gegenüber dem in „Kirche aktuell“ zunächst angegebenen Gottesdienstzeiten geben. Eine Übersicht.

„Kaum hatten wir ,Kirche aktuell’ in einer Vollverteilung an die 5500 Haushalte der Seelsorgeeinheit verteilt, ergaben sich bedingt durch den Lockdown und die Ausgangssperre ab 20 Uhr Änderungen bei den Gottesdiensten in der Seelsorgeeinheit an Heilig Abend“, heißt es in einer Pressemitteilung der SE.

Für Spaichingen gilt: Die beiden Krippenfeiern um 15 und 16.30 Uhr finden statt. Die Christmette von 21 Uhr ist auf 18 Uhr verlegt. Selbstverständlich sind die Karten mit der Uhrzeit 21 Uhr für die Christmette um 18 Uhr gültig.

Für Balgheim: Aufgrund der neuesten Verordnungen von Bischof Fürst und seitens des Landkreises, die Krippenfeiern auf öffentlichen Plätzen ohne vorherige Anmeldung betreffen, darf der weihnachtliche Gottesdienst an Heilig Abend um 16 Uhr auf dem Marienplatz leider nicht stattfinden. Als Alternative verweist die Seelsorgeeinheit auf die beiden Krippenfeiern um 15 und 16.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Spaichingen, für die es im Pfarrbüro in Spaichingen noch genügend Platzkarten gibt.

Für Dürbheim: Die Christmette um 17 Uhr findet statt und es sind alle Karten sind ausgegeben. Die Christmette um 19 Uhr muss dagegen abgesagt werden. Falls Sie Karten für diesen Gottesdienst haben, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro in Dürbheim oder Spaichingen.

„Wir bitten um Ihr Verständnis, dass auch wohlüberlegte Planungen in diesen Zeiten schwierig sind“, so die MItteilung der SE. „Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Zeit, die so viel von uns allen abverlangt.“