Sechs Gemeinden treffen sich zu Gebet und Gesang

„Du bist ein Ton in Gottes Melodie“ – der diesjährige Seelsorgeeinheit-Gottesdienst der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg ist unter dem gleichen Motto gestanden wie die Kommunionfeier im Gastgeberdorf Königsheim.

Unter freiem Himmel zelebrierten Pfarrer Johannes Amann, Claretiner-Pater Ankit Chaudhary und Gemeindereferentin Sylvia Straub einen gut besuchten Gottesdienst. Ein Blumenteppich von Fronleichnam mit diesem Motiv war extra zu diesem Zweck aufgefrischt und vor dem Altar ausgelegt worden.

Wie vielstimmig und vielfältig „Gottes Melodie“ sein kann, das bewiesen die Kirchenchöre von Böttingen, Mahlstetten und Königsheim, die sich zu einem gemeinsamen Chor formiert hatten.

Im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst wurde Pfarrer Amann, selbst überrascht von dieser Aktion, zu seinem 30. Priesterjubiläum geehrt. Er erhielt einen Gutschein für einen Aufenthalt in Bad Wörishofen, einen großen Geschenkkorb sowie eine Spende für seine Tante, die als Klosterfrau bei einem Missionsprojekt in Südafrika arbeitet.

Für außerordentliches, 50-jähriges Engagement rund um die Antonius-Kapelle wurde auch Anneliese Frech geehrt, die mit Blumen beschenkt wurde.

Originelles Rahmenprogramm

Die Königsheimer hatten sich für den Rahmen, in dem der Gottesdienst stattfand, viel Mühe gegeben. Für die Ministranten der Seelsorgeeinheit und sonstige Kinder und Jugendliche waren Spiele vorbereitet worden. Der katholische Rundfunksender Radio Horeb war mit einem Stand vertreten und präsentierte sein Programm. Zudem gab es nach dem Gottesdienst Bratwürste und Getränke - und die Ministranten warteten sogar mit einem selbstgebackenen Nachtisch auf: Wer wollte, konnte zum Dessert Muffins oder süße Waffeln verzehren –der Erlös kam der Ministrantenkasse zugute.

So viel Engagement wurde auch vom Heiligen Petrus gewürdigt: Die dunklen Gewitterwolken, die am Morgen am Horizont prangten, verzogen sich, und die Messe mitsamt anschließendem Beisammensein auf der Wiese neben der Pfarrkirche St. Agatha fanden bei Sonnenschein statt.