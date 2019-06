Sechs Frauen feiern Goldene Konfirmation

Das Fest der Goldenen Konfirmation hat am Sonntag, dem Tag des Dreieinigkeitsfest, die Evangelische Kirchengemeinde Spaichingen gefeiert.

Vor 50 Jahren waren über 30 Konfirmanden konfirmiert worden, sechs Konfirmandinnen haben sich nun zum Festgottesdienst einladen lassen.

Pfarrer würde sich über mehr Beteiligung freuen

„Die Kirchengemeinde würde sich freuen, wenn sich die ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden, wie beim 50er Fest in Spaichingen, in größerer Anzahl zu diesem Anlass einladen lassen würden“, so Pfarrer Johannes Thiemann.

In seiner Ansprache ging Pfarrer Thiemann auf Aussagen des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth ein, in denen sich Gott für die Menschen zu erkennen gibt, in seinen ganz unterschiedlichen „Wesenheiten“.

Und darauf, wie er uns Menschen annimmt in seiner Gnade und Liebe, damit wir in Frieden leben können. Gleichzeitig sind wir eingeladen, diese Liebe an andere weiterzugeben, so der Pfarrer in seiner Festansprache.

Zum Abschluss ein gemeinsames Foto und ein gemeinsames Essen

Den Konfirmandenjubilaren wurde noch einmal der Segen Gottes zugesprochen.

Nach dem Festgottesdienst mit Abendmahl stellten sich die Konfirmandenjubilare dem Fotografen, bevor es dann zum gemeinsamen Essen ging.

Folgende Konfirmandinnen nahmen an der Goldenen Konfirmation teil: Waldraud Salmen, Gabriele Renouf, Isabella Kustermann, Sonja Ross-Braun, Karin Vögtle und Ute Kiegeland.