Sechs anstrengende Jahre gemeistert

78 Schüler haben bei der Abschlussfeier der Realschule Gosheim-Wehingen ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Unter dem Motto „ Red Carpet Event“ fehlte nur der rote Teppich, ansonsten glänzten alle Entlassschüler mit ihrer festlichen Kleidung.

Mit dem Musikstück der Klasse 10, „We are the Champions“ unter Leitung von Cornelia Bossert, am Piano Edwin Geschwentner, am Schlagzeug Markus Winz, ging es los. In der Begrüßung von Rektor Bernhard Jäger, Konrektorin Christiane Glaser sowie Bürgermeister Bernd Haller, der auch im Namen des Wehinger Bürgermeisters Gerhard Reichegger sprach, brachten die Redner zum Ausdruck, dass sie auf ein solches Bildungszentrum auf dem Heuberg stolz seien. Als Vertreter der Schulgemeinden Gosheim und Wehingen überreichte Haller eine Urkunde an Leon Schlecht für den Traumdurchschnitt 1,2. Der Paul-Schempp-Preis der Evangelischen Landeskirche wurde von Religionslehrerin Cornelia Bossert an Shania Maier übergeben.

Die Klassenvertreter Luis Hoffmann und Pia Albrecht ließen ihre Schulstunden mit Dankesworten Revue passieren. „Wissen ist Macht“ betonte Klassenlehrerin Jessica Wilde und fragte: Was wisst ihr denn noch von den Schulstunden? „Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo was steht, und so müsst ihr mit dem Wissen losgehen in die reale Welt und euch anstrengen, wenn ihr was werden wollt.“ Die anderen Klassenlehrer wünschten ebenfalls das Beste für die Zukunft. Bilder brachten Ereignisse in Erinnerung, so „wilde“ Jahre mit Lehrerin Wilde. Rektor Jäger meinte: „Ihr habt sechs wichtige, gemeinsame und anstrengende Jahre verbracht. Seid stolz auf euch, wie ihr es geschafft habt.“

Die Zeugnisausgabe oblag Bernhard Jäger und den Klassenlehrern Luise Danner, Gerd Romahn und Jessica Wilde. Folgende Schülerinnen und Schüler haben die Abschlussprüfung bestanden (P bedeutet Preis, B Belobigung):

Gosheim: Lena Hauser, Mario Kleiber, Nikolina Knezevic, Luca Kümmerle, Luis Laudenbach, Julia Milles, Thomas Moor, Melanie Rempel (B), Luis Rösner, Diana Schilke, Tim Schnitzer, Nele Thoma (P), Max Weber (P), Sebastian Weber (B), Markus Winz (B), Marc Zisterer. Wehingen: Anna Andruhovic (P), Felix Decker, Simon Decker, Erdogan Dogan, Jessica Falkus (B), Luis Hoffmann, Can Kalayci, Vanessa Kisner, Christian Schal, Marc Schulz, Brian Trepto, Leonie Völkle (P). Aldingen: Otto Olenburg. Böttingen: Moritz Flad (P), Lukas Lang, Aaron Mattes, Lisa-Maria Pridham (P). Bubsheim: Darya Garkuscha (P), Vladlena Kotko, Donata Leichner, Celin Moser (B), Leonie Zimmerer (B). Deilingen: Edwin Geschwentner (B), Hom William Koa, Alessia Palazzo. Denkingen: Sven Burkert, Luis Klaiber, Lars Lehnardt, Fabian Mattes, Raphael Wagner. Egesheim: Julia Loi (P), Nadine Reiser (P). Frittlingen: Anna-Lena Bucher, Leon Loncarek, Peter Maier (P), Roman Mischenko, Benjamin Roth, Robin Roth. Mahlstetten: Chantal Kloz, Aileen Rauschke, Leon Schlecht (P), Vincent Specker. Reichenbach: Noah Faustinelli, Janis Marquart. Rottweil: Shania Maier (P), Vivien Wittmann (B). Schörzingen: Leonie Haering. Spaichingen: Markus Honer (P). Wellendingen: Pia Albrecht, Gina Maria Götz (P), Vladimir Grinenko, Anna-Lena Hermann (B), Julian Huber (B), Bernd Klaiber (B), Leonie Koch, Marc Krampitz (P), Pascal Scheu (P). Wilflingen: Vanessa Braun, Sandra Hermle (B), Melanie König, Julia Stempel, Julian Zeller.