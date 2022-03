Sebastian Tanneberger kommt als Leitender Pfarrer in die Seelsorgeeinheit „Am Dreifaltigkeitsberg“

Sebastian Tanneberger beginnt nach den Sommerferien seinen Dienst als neuer Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit (SE) „Am Dreifaltigkeitsberg“ mit ihren Kirchengemeinden „St. Peter und Paul“ in Spaichingen, „Mariä Himmelfahrt“ in Balgheim und „St. Peter und Paul“ in Dürbheim. Er wird damit Nachfolger von Pfarrer Robert Aubele, der die SE im Januar verlassen hat.

Auf dem Gebiet der Seelsorgeeinheit liegt auch die Wallfahrtskirche auf dem Dreifaltigkeitsberg, die von den Claretinern betreut wird. Bischof Dr. Gebhard Fürst hat ihm die Stelle aufgrund seiner Bewerbung verliehen, so die Pressemitteilung der.

Tanneberger, der derzeit noch im Dekanat Allgäu-Oberschwaben tätig ist, wurde im Oktober 1982 in Sindelfingen geboren und erwarb am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Leonberg die allgemeine Hochschulreife. Seinen Zivildienst leistete er bei der Katholischen Betriebsseelsorge Böblingen.

2010 begann er die Vorbereitung auf sein Studium der katholischen Theologie am Tübinger Ambrosianum, das er 2011 an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen aufnahm. Von 2013 bis 2014 führte ihn sein Studium nach Rom an die Päpstliche Universität Gregoriana sowie an das „Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana“, an dem er sich mit dem Studium der christlichen Archäologie befasste. Sein Theologiestudium beendet er in Tübingen im Jahr 2016 mit seiner Theologischen Hauptprüfung.

Die Stationen seiner darauf folgenden Ausbildung umfassen 2016 den Eintritt ins Priesterseminar in Rottenburg, ein Diakonat in der Seelsorgeeinheit „Oberes Nagoldtal“, die zweite Seminarphase in Rottenburg und seine Priesterweihe am 7. Juli 2018 in der Stuttgarter Konkathedrale St. Eberhard.

Von 2018 bis 2020 folgte ein erstes Vikariat in der Seelsorgeeinheit „Schwäbisch Hall“, der sich ein zweites und bis heute andauerndes Vikariat in der Seelsorgeeinheit „Wangen“ im Dekanat Allgäu-Oberschwaben anschloss.

Im Sonntagsgottesdienst konnten die Spaichinger Katholiken die gute Nachricht offiziell erfahren. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht“, freut sich Pastoralreferent Thomas Blessing im Gespräch mit unserer Zeitung, „wir hatten wirklich Glück“. In diesem Jahr, so Blessing, beendeten nämlich relativ viele Vikare – also Pfarrer in Ausbildung – in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ihre Ausbildung. Sie müssen sich dann für die Zeit nach den Sommerferien eine Pfarrstelle suchen. „Somit waren unsere Chancen höher als sie vielleicht sonst gewesen wären“, so Blessing.

Während der Vakanz ist Pfarrer Thomas Schmollinger Administrator der Seelsorgeeeinheit „Am Dreifaltigkeitsberg“. Die Verwaltungsaufgaben teilt sich das Pastoralteam. Aber auch die Ehrenamtlichen seien in der Vakanzzeit sehr aktiv, freut sich Thomas Blessing.

Pfarrer Sebastian Tanneberg hat sich auch schon in Spaichingen dem Pastroalteam und den gewählten Kirchengemeinderatsvorsitzenden vorgestellt und sich die Örtlichkeiten angeschaut. „Es war ein sehr angenehmes Gespräch“, sagt Pastoralreferent Blessing, „er hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht.“