Schwarzer Tee verringert das Schlafbedürfnis

Schwarzer Tee ist wegen seiner positiven Wirkungen schon seit Jahrtausenden ein Hauptgetränk in vielen Kulturen. Eben so lange wird er äußerlich angewendet, weil er bei Hauterkrankungen Linderung verschafft. Er kann, wie Kaffee, als anregendes Getränk genossen werden. Man kann ihn als Aufguss, Auflage, Tee oder Fertigpräparat verwenden.

Dieser bis zu sechs Meter hohe Strauch wird vor allem in China, Südamerika, Sri Lanka und Indien herangezogen. Aus der Teepflanze wird jedoch nicht nur schwarzer Tee gewonnen, sondern auch grüner Tee, weißer Tee und gelber Tee sowie auch Oolong oder Pu-Errh Tee.

Man kann einen Teestrauch natürlich auch in einem Wintergarten kultivieren. Er ist jedoch sehr anfällig gegen Trockenheit oder zu viel Feuchtigkeit. Die ersten Blätter können nach fünf Jahren geerntet werden. Grüner und schwarzer Tee stammt von denselben Pflanzen. Nur die Konservierungsart ist unterschiedlich .

Vor einiger Zeit war Pu-Errh Tee als Fettkiller und Cholesterinsenker im Gespräch, der nichts anderes ist als normaler Schwarztee. Er hat aber eine andere Farbe – nämlich rot. Er stammt aus einer Provinz Chinas, wo die Blüten mit getrocknet und mit fermentiert werden. Der rote Tee schmeckt etwas modderig. Das liegt an dem speziellen Fermentierungsverfahren. Ob er tatsächlich hilft, den Appetit zu zügeln, den schnelleren Abbau von Fettzellen bewirkt oder das Blut verdünnt, wird oft behauptet, ist jedoch noch nicht ganz wissenschaftlich nachgewiesen. Man muss sich hier auf den Hinweis der TCM (traditionelle chinesische Medizin) verlassen, die enthusiastisch diese Eigenschaften lobt.

Schwarzer Tee in der klassischen Zubereitung verringert das Schlafbedürfnis. Man wird wach und der ganze Organismus fühlt sich angeregt. Das zentrale Nervensystem schaltet nach etwa zwei bis vier Tassen Tee innerhalb von 45 Minuten auf eine bessere Leistung um. Das ist bewiesen durch eine bessere Lernleistung und schnellere Reaktion. Lässt man den Tee allerdings länger als drei Minuten ziehen, kommen die enthaltenen Gerbstoffe zum Tragen. Dann wird aus dem Tee ein stopfendes Getränk, welches außerdem beruhigt. Das enthaltene Koffein ist bereits nach drei Minuten in den Tee übergegangen. Die Gerbstoffe tun das erst nach fünf Minuten. Je länger der Tee zieht, desto dunkler und stopfender wird er.

Schwarzer Tee wirkt adstringierend (zusammenziehend), anregend, antioxidativ, entwässernd, entzündungshemmend und harntreibend. Durch seine wirksamen Bestandteile lässt der Schwarztee sich vielfältig und als Heilpflanze einsetzen. Die wichtigsten Bestandteile sind Koffein (Thein), Theopromin, Theophilllin, Gerbstoffe, Polyphenole und Aromastoffe. Durch seine Vitamine (B1 und B2) und Mineralien wie Kalium, Kalzium und Magnesium ist der Schwarztee seit 4000 Jahren ein Begleiter der Menschheit.

Er wurde nicht nur von den chinesischen Kaisern als anregendes Getränk geschätzt. Es wurde über Jahrtausende in Asien eine Teekultur gepflegt, die auch zu uns nach Europa kam. Weltmeister im Tee trinken waren in der Neuzeit immer die Engländer, aber auch wir haben einen ansehnlichen Verbrauch – etwa ein Drittel des Kaffee-Verbrauchs.

In Europa rückt der Schwarztee wegen der vielen Inhaltsstoffe immer mehr in den Fokus der modernen Medizin. Mediziner erforschten die Auswirkungen auf bestimmte Krankheiten und fanden heraus, dass der Schwarztee gegen Karies und Zahnfleischerkrankungen einen hohen Wirkungsgrad besitzt. Er wirkt schmerzstillend, blutstillend, antibakteriell und entzündungshemmend. Er verbessert die Elastizität der Blutgefäße und unterstützt die Fließfähigkeit des Blutes. Der Tee bindet freie Radikale, schützt den Magen und ist ein wichtiges Hilfsmittel bei Allergien.

Auch Frauen haben schwarzen Tee zur äußerlichen Anwendung im kosmetischen Bereich zur Straffung des Gewebes entdeckt.

In einem Glas Schwarztee stecken 30 bis 60 Milligramm Koffein (Thein). Deshalb wirkt schwarzer Tee auch anregend bezüglich des Stoffwechsels, des Kreislaufs und der Gehirn-und Herztätigkeit. Schwarztee ist auch leicht harntreibend, jedoch geringer als Kaffee. Seine anregende Wirkung hält länger an als bei Kaffee, weil das Koffein an die Gerbstoffe gebunden ist und dadurch nur nach und nach freigesetzt wird.