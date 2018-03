Schwarz siegt bei Fronarbeit am Schmotzigen

Nicht lang gefackelt hat Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher am Donnerstagabend und Prinz Oliver von Pille und Pastille sowie Prinzessin Kathrin vom Bayernland den Rathausschlüssel übergeben. Deutlich länger brauchten die Gemeinderäte, um den Bohrer durch die Minideicheln zu fräsen.

Fronarbeit ist ihre Strafe für Schnitzer beim Regieren unterm Jahr. Es hatten sich dafür ganz neue Koalitionen zusammen gefunden. Doch letztlich siegte Schwarz: Karsten Frech und Stephan Stitzenberger waren am Stärksten und Schnellsten, gefolgt von der Pro-Grünen Koalition aus Holger Merkt und Alexander Efinger.

Dritte wurde das Freie Wähler-FDP-Duo Richard Wagner und Marcel Aulila und last but last war das Freie-Wähler-Team Heinrich Staudenmayer und Werner Reisbeck. Dank Isabella Kustermann war doch die Hälfte der 18 Räte dabei. Die anderen fehlten.

Der verkürzte Narrenjuck mit Stadtkapelle und allerlei Hästrägern sowie Bernd Klaiber an der Spitze wurde diesmal wegen des Jubiläums mit einer besonders großen Gruppe der Funkenhexen bereichert.

Während des närrischen Wettbewerbs wurde der Narrenbaum – zusätzlich zum großen Hexenbesen – gestellt, den die Kindergartenkinder geschmückt hatten.

