Schwätzen ist wichtiger als rasen

Doping – das kennen die Aktiven des Radtreffs Frittlingen höchstens in Form eines Bierchens oder einer Erdbeerbowle nach der wöchentlichen Tour am Mittwochabend. „Wenn sich jemand mit Doping nach vorne bringen will, ist er für mich der größte Versager“, hält Vorstand Hans Gassner von den Mittelchen, die die Radsportszene in Verruf gebracht haben, überhaupt nichts. Die Mitstreiter des Radtreffs lassen es lieber gemütlich angehen – und das seit 30 Jahren.

Ganz grün hinter den Ohren sind die Frittlinger nicht – die jüngste der zwei Dutzend Radler zählt 60 Lenze, die älteste, Thea Braun, ist bereits 80. „Wir kriegen einfach keinen Nachwuchs“, sagt Gottfried Ulmschneider, einer der Gründerväter. „Manche sind zwei, drei Mal da, dann kommen sie nicht wieder.“ Jüngere seien halt lieber mit dem Mountainbike unterwegs. Grundsätzlich sollten sich Kinder mehr bewegen, findet Gassner. „Aber leider lassen sich nur wenige an Vereine binden.“

Der Radtreff entstand im Frühjahr 1985 als Gruppe des Radfahrvereins Frittlingen. „Bis dahin haben wir Familienausfahrten unternommen oder Korsofahrten“, erinnert sich Ulmschneider. „Die Überlegung war, einmal die Woche gemeinsam Rad zu fahren.“ Die erste Tour startete am 29. Mai 1985. Der Frittlinger Lehrer Anton Kille hatte die Idee, eine Art Touren-Tagebuch zu führen – die werden bis heute weitergeführt. 30 bis 35 Kilometer legen die Teilnehmer an einem normalen Mittwochabend zurück. Ziele waren unter anderem der Schwenninger Flugplatz, der Schömberger Stausee oder jüngst die Rottweiler Turm-Baustelle. Auch an der „Tour de Ländle“ haben sie früher teilgenommen.

Rund zweieinhalb Stunden brauchen die Frittlinger für die Mittwochs-Tour. „Wir rasen keine Kilometer ab, sondern schwätzen miteinander und schauen uns die Landschaft an“, betont Ulmschneider. Am Schluss steht stets eine Einkehr in einer Frittlinger Lokalität. Auch im Winter bleiben die Radler aktiv – dann wandern sie einmal monatlich. Los geht es stets mittwochs um 18.30 Uhr am Radlerheim, Hasentorstraße 2, jeder Interessierte könne einfach vorbeikommen. Die Mitfahrer kommen bis aus Denkingen, Neufra und Egesheim nach Frittlingen.

Zum 30-jährigen Bestehen hat die Gruppe an der AOK-Radtour nach Frankreich teilgenommen und dafür die organisatorischen Fäden gezogen. Die Rundstrecke führte über 65 Kilometer von Offenburg in die Nähe von Straßburg. Am kommenden Sonntag, 5. Juli, steht die nächste Aktion zum Jubiläum an: Innerhalb der AOK-Tourenwoche geht es über 50 Kilometer „Mit dem Radl auf die Schwäbische Alb“ über Gosheim zum Gasthaus Grottental in Oberdigsheim und Hausen am Tann zurück zum Abschluss im Radlerheim. Treffpunkt für Interessierte dort zum Start ist um 9.30 Uhr..