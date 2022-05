Schulterschluss bei der Bewältigung der Tragödie

Dem gemeinsamen Aufruf der Stadtverwaltung, der Gemeinde Aldingen und des Landkreises zu einem ersten Treffen der Geflüchteten mit den Unternehmen sind am Samstagvormittag viele größere und kleinere Mittelständler der Umgebung spontan gefolgt und haben sich mit Informationsständen ringsum in der Stadthalle präsentiert.

Dabei war nicht nur das verarbeitende Gewerbe vor Ort, sondern auch Dienstleister, die allgemeine Ortskrankenkasse (AOK), und sogar ein Zahnarzt aus der Nachbargemeinde Aldingen. Die Kooperation der Stadt mit Aldingen wurde kurzfristig angegangen, weil sich 150 Geflüchtete in Spaichingen und 125 in Aldingen befinden, was zusammengerechnet einem Viertel der momentanen Flüchtlingszahl des gesamten Kreises entspricht. So sieht man sich in den beiden Kommunen im gleichen Boot, bei der Bewältigung der menschlichen Tragödien.

Unternehmen sehen eine Win-Win-Situation

„Gute Leute kann man jederzeit brauchen“, bringt es der VHW-Chef Alexander Winker auf den Punkt. Mit diesem pragmatischen Ansatz ist der Unternehmer nicht allein unterwegs, obwohl die Konjunkturprognosen zurzeit nicht besonders rosig sind. So sieht es auch die Gebäudereinigung Stobbe, welche gerade auch für Frauen Teilzeitjobs anbietet. Ebenfalls großen Bedarf sieht die AOK auf sich zukommen, denn bald wird Unterstützung von ukrainisch- und deutschsprachigen Kräften dringend benötigt. Beim größten Arbeitgeber „HEWI“ sind die frauentypischen Arbeitsangebote nur teilweise vorhanden, dafür sehr breit gefächert. Weitere Betriebe aus dem Kfz-Bereich, der Baubranche und der produzierenden Metallindustrie hoffen eher auf männliche Kräfte, welche jedoch beim Treffen kaum vorhanden waren.

Kinderbetreuung und Arbeitsplätze gefragt

Wie sich bei der Befragung von Geflüchteten aufzeigte, fehlt es nicht an der Motivation, jegliche Arbeit anzunehmen. Das zeigte sich schon an der großen Besucherzahl, wobei sich fast nur Frauen, oft mit ihren Kindern im Schlepptau, eifrig um die Arbeitsangebote bemühten. Die Verständigung klappte überraschend in den allermeisten Fällen prima, denn die Dolmetscherinnen und Dolmetscher kamen entweder direkt von den Firmen oder waren von der Kreisverwaltung angeheuert worden. In international aufgestellten Betrieben, wie der Bubsheimer Firma Häring, sind bereits junge Auszubildende und Studierende aus der Ukraine mit guten Deutschkenntnissen vor Ort, was sich beim Meeting als sehr vorteilhaft zeigte.

Unbürokratische Hilfe ist angesagt

Bürgermeister Markus Hugger lobte in seinem Willkommensgruß die unbürokratische Plattform, welche mit wenig Aufwand hoffentlich eine große Wirkung haben werde. Für das reibungslose Zusammenspiel zwischen Landkreisverwaltung, dem Rathaus Aldingen und seinem Rathausteam ist der Schultes sehr dankbar. „Und wenn sich aus dieser Aktion hinterher nur 10 bis 15 Beschäftigungsverhältnisse ergeben, dann hat sich diese Veranstaltung schon mehr als gelohnt,“ stellt Hugger fest. Ihm kommt zugute, dass er kein Anfänger im managen von größeren Flüchtlingsströmen ist.

In der letzten großen Flüchtlingswelle vor sieben Jahren musste er als damaliger Bürgermeister von Immendingen rund 1000 Menschen in den ehemaligen Bundeswehrkasernen unterbringen. Dabei war es natürlich nicht getan, den Leuten lediglich eine Unterkunft zu vermitteln, eine Kommune muss sich auch um die Kinderbetreuung, Sprachintegration, Freizeitangebote und Verpflegung sorgen. In der aktuellen Situation sei es nicht ganz einfach, die Kinderbetreuung zu stemmen, denn es fehlten schon bisher im „U3-Bereich“ 100 Plätze. Beim Finden von kurzfristigen Lösungen müsste immer die Erhaltung des sozialen Friedens mitbedacht werden, sorgt sich Bürgermeister Hugger.

Für die Bereitstellung von weiterem Wohnraum kann sich die Verwaltung von Spaichingen neben dem ehemaligen Sautergebäude auch die schon eingeplante ehemalige Klinik – im Einvernehmen mit dem Landkreis – vorstellen. Dort ist immer noch eine vorhandene gute Infrastruktur samt Kantine kurzfristig verwendbar.